El Real Madrid comenzó la temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports con el pie derecho con una victoria 1-0 ante Osasuna en la primera jornada. Un gol de penalti de Kylian Mbappé en el minuto 51 que forzó el propio futbolista francés con un recorte tras el que Juan Cruz cometió falta permitió a Xabi Alonso y a su equipo estrenarse frente a su hinchada en el Santiago Bernabéu como entrenador de ‘La Casa Blanca’. El argentino Franco Mastantuono entró al terreno de juego en el minuto 68 en reemplazo de Brahim Díaz y en los minutos finales tuvo una ocasión de gol.

Esta es la convocatoria del Real Madrid para el partido ante Osasuna, correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu. | Crédito: realmadrid.com