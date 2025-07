El Real Madrid y el Borussia Dortmund se enfrentan este sábado 5 de julio por los cuartos de final del Mundial de Clubes 2025, en una reedición de la última final de la Champions League. El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de New Jersey a las 22:00 horas (hora peninsular española) y estará disponible EN DIRECTO, ONLINE y EN VIVO a través de Telecinco y la plataforma de streaming Mitele Plus. El equipo dirigido por Xabi Alonso llega a esta fase tras superar a la Juventus por 1-0 en octavos y avanzar como líder del grupo H, donde empató con Al Hilal (1-1) y venció a Pachuca (3-1) y Salzburgo (0-3). No te pierdas este partidazo, con un lugar en las semifinales en juego.

Real Madrid enfrenta a Borussia Dortmund por cuartos de final del Mundial de Clubes 2025. (Video: X / @realmadrid)