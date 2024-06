Nuevo amistoso de preparación de cara a la Copa América 2024. Perú vs. Paraguay se enfrentan este viernes 7 de junio desde el Estadio Monumental de Lima , en el penúltimo encuentro de ambas selecciones previo al torneo continental. Revisa aquí a qué hora juega Perú vs. Paraguay, en qué canal puedes verlo, las posibles alineaciones y toda la información para seguir este duelo amistoso en la fecha FIFA internacional, en un juego donde ambas escuadras pondrán su mejor once.

Recordemos que la selección peruana ha sufrido 3 bajas importantes para este duelo: Alex Valera, Paolo Guerrero y Christian Cueva, este último aún no se ha recuperado de su lesión y tras sentir molestias el pasado martes, dejó de trabajar a la par con el grupo. De otro lado, Paolo Guerrero aún no ha superado su última fase de recuperación debido a molestias musculares.

Perú vs. Paraguay: ficha del partido

Partido Perú vs. Paraguay Fecha Viernes 7 de junio 2024 Horario 7:30 p.m. (Lima) - 8:30 p.m. (Asunción) - 8:30 p.m. (Tiempo del Este) Canales de TV América TV, ATV y Movistar (Perú) - Telefuturo (Paraguay) - FuboTV (USA) Dónde juegan Estadio Monumental de Lima Streaming América TVGo y Movistar Play (Perú) - FuboTV (USA)

¿A qué hora juega Perú vs. Paraguay el amistoso FIFA?

Mira este viernes el partido Perú vs. Paraguay desde las 7:30 p.m. hora de Perú o desde las 8:30 p.m. hora de Paraguay y Miami (Tiempo del Este). Este es el horario de inicio pactado para el duelo amistoso que se vivirá desde el Monumental de Lima, un juego que sirve de preparación para ambas selecciones de cara a la Copa América 2024.

Perú vs Paraguay: en qué horario y dónde se puede ver el partido amistoso | Foto: AFP

¿En qué canal de TV ver Perú vs. Paraguay en vivo?

Los canales de TV que estarán a cargo de la transmisión del partido de Perú vs. Paraguay son: América TV, Movistar Deportes y ATV en Perú; Telefuturo en Paraguay; FuboTV en Estados Unidos. Cualquiera de estas opciones estarán disponibles para poder ver el juego amistoso que se vivirá en Lima.

¿Cómo ver online Perú vs. Paraguay por amistoso FIFA?

Si no vas a poder ver por TV el partido de Perú vs. Paraguay, también tienes la opción de verlo en streaming online. Desde Perú, estarán disponibles América TVGo, ATV.pe y Movistar Play, mientras que en Paraguay será por la app de Telefuturo o en su página web. De otro lado, si vives en Estados Unidos será mediante FuboTV y recuerda que puedes seguirlo en cualquier dispositivo móvil.

Perú vs. Paraguay: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Andy Polo; Marcos López, Renato Tapia, Piero Quispe, Sergio Peña; Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula.

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Andy Polo; Marcos López, Renato Tapia, Piero Quispe, Sergio Peña; Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. Paraguay: Carlos Coronel; Fabián Balbuena, Gustavo Gómez , Omar Alderete, Matías Espinoza; Andrés Cubas, Mathías Villasanti, Richard Sánchez, Ángel Romero; Miguel Almirón y Adam Bareiro.

Perú vs. Paraguay: historial de enfrentamientos

La selección de Perú y la selección de Paraguay tienen un amplio historial de enfrentamientos. El primer duelo se realizó en 1969 y han sido un total de 58 ocasiones las que se han visto las caras, con 18 victorias a favor de Perú, 24 triunfos a favor de Paraguay y 16 empates. El último partido entre ambos fue en el pasado mes de septiembre 2023, cuando igualaron sin goles en Asunción por las Eliminatorias al Mundial 2026.