Los Critics Choice Awards 2024 celebrarán su edición número 29 este domingo 14 de enero desde el Barker Hangar del aeropuerto de Santa Mónica en Santa Mónica, California. La ceremonia que reconoce a lo mejor de la industria del cine y series de televisión en sus diferentes categorías será transmitido en Latinoamérica por la señal de TNT y el servicio streaming de HBO Max, mientras que en Estados Unidos el evento podrá ser visto a través de The CW y otras populares plataformas live stream.

¿Cómo ver los Critics Choice Awards 2024 por TV y streaming?

La ceremonia de los 29th Critics Choice Awards se retransmitirá en directo por la cadena CW a partir de las 19.00 h ET, pero quienes no dispongan de cable podrán seguir la acción en plataformas de streaming de televisión en directo como DirecTV Stream, Sling TV, Fubo TV y Hulu + Live TV.

¿En qué canal se transmiten los Critics Choice Awards en Latinoamérica, USA y España?

PAÍSES CANAL DE TV / STREAMING HORARIO Costa Rica TNT y HBO Max 18:00 horas El Salvador TNT y HBO Max 18:00 horas Guatemala TNT y HBO Max 18:00 horas Honduras TNT y HBO Max 18:00 horas Nicaragua TNT y HBO Max 18:00 horas México TNT y HBO Max 18:00 horas Estados Unidos CW, DirecTV Stream, Sling TV, Fubo TV y Hulu + Live TV 19:00 horas Colombia TNT y HBO Max 19:00 horas Ecuador TNT y HBO Max 19:00 horas Perú TNT y HBO Max 19:00 horas Panamá TNT y HBO Max 19:00 horas Venezuela TNT y HBO Max 20:00 horas Bolivia TNT y HBO Max 20:00 horas Puerto Rico TNT y HBO Max 20:00 horas República Dominicana TNT y HBO Max 20:00 horas Argentina TNT y HBO Max 21:00 horas Chile TNT y HBO Max 21:00 horas Uruguay TNT y HBO Max 21:00 horas Paraguay TNT y HBO Max 21:00 horas España Movistar Eventos 01:00 horas

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde ARGENTINA?

Antina: Canal 69

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Express: Canales 38, 49, 407 y 856 HD

Supercanal: Canales 37/44, 423 D y 931 HD

CPETV Santa Rosa: Canales 204 SD/Digital y 702 HD

TVCO General Pico: Canales 308 SD/Digital y 702 HD

Gigared: 19, 18.1, 405, 30, 20.4, 36, 68 y 23.5

Flow: Canal 306 HD

Movistar TV: Canal 305 HD

Claro TV: Canal 309 HD

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde MÉXICO?

Totalplay: Canal 435

Xview+: Canal 410 HD

Izzi: Canales 610 SD y 912 HD

Megacable: Canales 410 SD y 1410 HD

Star TV: Canal 415

Dish: Canales 370 SD y 870 HD

Sky: Canales 415 SD y 1415 HD

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde COLOMBIA?

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Movistar TV: Canales 400, 601 SD y 870 HD

Claro TV: Canales 701 SD, 702 SD, 720 HD y 1701 HD

TiGO: Canales 41 SD, 42 SD, 283 HD, 301 SD y 704 HD

Conexión Digital Express: 35 HD

Colcable: Canales 40 y 51

HV TV: Canal 24

ETB: Canal 500 HD

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde CHILE?

Zapping TV: Canal 52

Cable de la Costa: Canales 35 SD y 241 HD

Entel: Canal 109 HD

Movistar TV: Canales 595 SD y 902 HD

Gtd/Telsur: Canales 251 SD y 890 HD

Coltrahue: Canal 52 HD

Claro TV: Canales 92 SD y 592 HD

Mundo Pacífico: Canales 66 SD y 566 HD

VTR: Canales 56 SD y 781 HD

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde PERÚ?

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Movistar TV: Canales 102 SD, 595 SD, 730 HD y 870 HD

Claro TV: Canales 53 SD y 1504 HD

Star Globalcom: Canal 21

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde VENEZUELA?

En Simple TV (DirecTV): Canales 502 SD y 1502 HD

Movistar TV: Canales 601 SD y 870 HD

Inter Satelital: Canales 242 HD, 243 SD y 1242 HD

Inter: Canal 48

Netuno: Canal 63

TV Zamora: Canales 59 SD y 163 HD

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde URUGUAY?

DirecTV: Canales 502 SD y 1502 HD

Flow: Canal 203 HD

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde Panamá?

+Móvil: Canales 353 SD y 718 HD

TiGo: Canal 405 HD

Claro TV: Canales 92 SD y 592 HD

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde PARAGUAY?

TiGO: Canales 301 SD

Personal TV HD: Canal 243

Claro TV: Canales 42 SD y 144 HD

TiGO: Canales 201 SD, 301 SD y 722 HD

Copaco: Canal 101 HD

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde COSTA RICA?

Movistar TV: Canales 170 SD y 234 HD

Cabletica: Canales 40 y 747 HD

Cablesantos: Canal 261 HD

¿Qué canal transmite Critics Choice Awards 2024 en vivo desde REPÚBLICA DOMINICANA?

Altice: Canales 305 SD y 445 HD

Claro TV: Canales 551 SD y 1551 HD

Viva: Canales 601 SD, 602 HD y 821 HD

Sky: Canales 415 SD y 1415 HD

¿Quién es la presentadora de los Critics Choice Awards 2024?

Chelsea Handler, la popular cómica, presentadora de televisión y activista, volverá a presentar la 29ª edición anual de los Critics Choice Awards, que se emitirán en directo en The CW el domingo 14 de enero de 2024.

Handler, que ya fue anfitriona de la ceremonia de 2023, es una figura conocida por su humor mordaz y su compromiso con la justicia social. Es la autora de varios libros superventas, incluida su autobiografía “Uganda Be Kidding Me”. También ha presentado programas de televisión como “Chelsea Lately” y “Chelsea”, y ha sido productora ejecutiva de series como “Are You There, Vodka? It’s Me, Chelsea” y “Chelsea Does”.

Sigue los Critics Choice Awards el domingo 14 de enero e 2024 en The CW. | Crédito: youtube.com/@CriticsChoice