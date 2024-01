Luego de nueve largos días en coma, el actor italiano de 23 años Adam Jendoubi falleció en el hospital de San Leonardo, en Nápoles, tal como confirmaron sus familiares a través de redes sociales con un sentido mensaje.

En su lamentable fallecimiento, la celeb de Italia regaló una muestra de valentía y de ejemplar bondad, pues aceptó donar sus órganos, una decisión que tomó a los 18 años, cuando cumplió la mayoría de edad. Esto le permite a otras personas tener una segunda oportunidad, salvando la vida de otros ciudadanos.

El actor, famoso por su participación en “La paranza dei bambini”, estuvo en coma por varios días, una condición que inició en Año Nuevo y que se extendió por más de una semana.

¿QUIÉN ERA ADAM JENDOUBI?

Adam Jendoubi fue un actor y modelo italiano de 23 años nacido en Nápoles, al sur del país. En su corta carrera participó de producciones como “Finalmente sposi” (2018) y ““La paranza dei bambini” (2019), siendo esta última su producción más aclamada.

En sus redes sociales, Adam se mostraba como un fiel seguidor del SSC Napoli, el equipo de su ciudad, además de rendirle varios homenajes a Diego Armando Maradona, ídolo máximo del club celeste.

Del mismo modo, el artista también había demostrado su pasión por los autos y las motos en sus redes sociales, un gusto que, lamentablemente, parece haberle costado la vida.

Adam Jendoubi fue parte de "La paranza del Bambini" (Foto: MYmovies)

LA MUERTE DE ADAM JENDOUBI

El encargado de confirmar la muerte del modelo italiano fue su hermano Habib Jendoubi, quien reveló que este falleció luego de nueve días de agonía en el hospital de San Leonardo, en Nápoles.

“Hoy mi vida cambia por completo, porque tú, mi hermano, ya no estarás a mi lado, pero sé que me echarás de menos y me protegerás siempre. Ahora quiero darte un último adiós y recordar en mi vida que nadie muere en la tierra mientras viva en el corazón de los que quedan y tú vives y vivirás siempre en mí″, compartió.

En ese sentido, Habib destacó la valiente decisión que su hermano tomó cumplió la mayoría de edad, aceptando que sus órganos se donen una vez que este falleciese.

“Espero que hayas terminado de sufrir, has demostrado que eres un león y en definitiva un verdadero hombre con valores y principios al elegir a los 18 años que el día de tu muerte querías donar tus órganos y así se hizo”, agregó.