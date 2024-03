No cabe duda que por las venas de los hijos de Shakira y Gerard Piqué corre sangre artística, algo que ha quedado demostrado cuando los dos menores aparecieron en el videoclip “Acróstico”, cantando y tocando el piano al lado de su madre. Aunque esto ya nos daba indicios de que alguno iba a seguir los pasos de la colombiana, Milan fue el primer en mostrarlo en su primer concierto de rock. ¿Cómo fue su debut y cuál fue so look? Los detalles en los siguientes párrafos.

Cabe señalar que para su primera presentación, quien no podía faltar era la reconocida artista colombiana, quien estuvo en primera fila para presenciar muy orgullosa de los logros de su pequeño junto a su banda.

ASÍ FUE EL DEBUT DE MILAN CON SU GRUPO DE ROCK EN MIAMI

Así como indicamos líneas arriba, a su corta edad Milan ha demostrado ser un apasionado del rock, tanto así que ha formado su grupo con el que debutó en el Hard Rock Café de Miami. ¿Y cómo fue su aparición? Pues nada más y nada menos que tocando la batería, instrumento que demostró dominar muy bien frente a su público. Hasta el lugar llegó Shakira para ver a su talentoso hijo de 11 años, y vaya que quedó feliz.

Para su presentación, el primogénito de las celebridades sorprendió con su look: un peinado estilo mohicano y vestido con prendas negras: una camiseta escotada a los costados, pantalones y unas zapatillas. Además, luce una cadena de plata con una cruz negra.

En de las imágenes captadas, el menor aparece de fondo tocando con mucha energía la batería, mientras sus compañeros hacen lo suyo con la guitarra y el bajo. Encabeza todo, la vocalista. Ellos interpretan música de los 80 y 90.

En otro momento, Milan posa para una fotografía con una jovencita. El menor luce muy contento por incursionar en la industria musical.

Milan, el primogénito de Shakira y Gerard Piqué, posando con su look roquero (Foto: @ShakImpDorado / X)

Obviamente, para el debut no podía faltar la orgullosa madre. Un video capta el momento en el que Shakira llega al Hard Rock Café de Miami, minutos antes de que su hijo comience su concierto. Ella luce un look relajado y lentes negros.

.@Shakira llegando al Hard Rock Cafe de Miami para ver la presentación de su hijo Milan! 🥁 pic.twitter.com/rhXJvZUrW2 — Monica 💫 (@moviriv) March 17, 2024

SHAKIRA REVELÓ QUE MILAN YA ESCRIBIÓ SUS PROPIAS CANCIONES

En una entrevista, la cantante colombiana reveló que Milan escribió dos canciones durante su separación con Gerard Piqué. Dijo que el menor usó la música para enfrentar los cambios que experimentaba en ese momento, publica La Opinión.

En otro instante, manifestó que tanto Sasha como Milan tomaron de buena manera los temas que le dedicó al exjugador del FC Barcelona, pues comprendieron que esa era la forma en la que su madre aceptaba su separación.