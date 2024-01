Aunque no lo recuerdes, Carlos Calderón y Vanessa Lyon atravesaron una severa crisis de pareja durante mediados de 2022 que casi acaba su relación de manera definitiva. Si bien la actriz venezolana y el expresentador de Univision guardaron sus opiniones, fue el actor Alejandro Chabán quien pudo lograr sacarle algunas confesiones durante la última emisión de su podcast digital.

Por lo general, las crisis y problemas en una relación suelen presentarse con mucha más frecuencia de lo esperado. Pero si tienes la popularidad que tienen Carlos Calderón y su esposa Vanessa Lyon, tu intimidad corre grave peligro.

El presentador mexicano fue conductor invitado en "Hoy Día" de Telemundo (Foto: Carlos Calderón / Instagram)

Precisamente eso fue lo que le pasó a la célebre pareja de tortolitos hace casi dos años. A pesar a que hoy en día lucen sumamente felices en sus redes sociales, Calderón y Lyon han confesado que la falta de privacidad les jugó una mala pasada a ambos durante su etapa de problemas.

¿CÓMO ATRAVESÓ VANESSA LYON SU CRISIS CON CARLOS CALDERÓN?

En diálogo con el actor Alejandro Chabán en su podcast, el conductor de televisión y su pareja lograron ventilar algunos trapitos de lo que fue esas semanas de turbulencia a mediados de 2022.

“¿Cómo superaron ese momento de tormenta que vivieron?”, fue el cuestionamiento de Chabán en su podcast. La respuesta de Vanessa fue sincera y controversial: “Yo no sé si todavía está superado, por lo menos por mi parte no sé si todavía está superado”.

Acto seguido, la oriunda de Venezuela añadió que la falta de privacidad y respeto por los problemas que atravesaba en ese entonces le terminó jugando una mala pasada. “Fue muy fuerte porque hubieron muchas cosas influyendo: personas, intereses, prensa. No es lo mismo tener una discusión, una diferencia o un momento difícil a puerta cerrada a que te abran esa puerta obligado y te tiren hacia afuera y te expongan de una manera tan brusca, tan baja, tan cruel”, sentenció.

La actriz de 43 años también se dio tiempo de criticar el rol que hubo por parte de los medios de comunicación para ganar visitas en sus portales mientras generaban más morbo alrededor de su crisis con Carlos Calderón. “Hacer el dolor de una familia que apenas está empezando. Hubo una cosa de negocio, de view, para ellos era el morbo del views, para nosotros era una vida entera, era un bebé de por medio”, aclaró.

“COMO SI ME HUBIERAN ABIERTO LAS PUERTAS DEL INFIERNO”: CARLOS CALDERÓN SE SINCERA SOBRE SU CRISIS CON SU PAREJA

Luego de los descargos de Vanessa, el también empresario venezolano deseó saber cuál era la postura de Calderón respecto a la crisis con su pareja. La respuesta dejó sin palabras al entrevistador.

“(Lo viví) como si se me hubieran abierto las puertas del infierno, o sea como lo ves en las películas, que se abre y de repente entran demonios a tu casa literal. Te quitan todo: te quitan la paz, tu privacidad”, sentenció el expresentador de “Despierta América” a la interrogante de Pedro Chabán”.

Vanessa Lyon y Carlos Calderón en el podcast de Carlos Chában (Foto: Chabán Podcast / YouTube)

Al instante, añadió que la falta de respeto hacia su vida privada fue algo que le impacto a su edad, pues jamás creyó que periodistas o medios de comunicación sigan divulgando rumores de ellos durante una etapa de crisis. “Yo siempre decía que yo era un hombre millonario de amor, del cariño que me tiene la gente y de todo lo que yo he trabajado tanto y ver cómo se te vacía ese banco y cómo hay gente tan mala que no le importan tus súplicas, no le importa nada”, revelaba entre lágrimas.

Carlos Chabán entrevistó a Carlos Calderón y Vanessa Lyon (Foto: Chabán Podcast / YouTube)

Finalmente, Calderón contó al actor venezolano que lograron salvar su relación con el compromiso de seguir juntos, pues veían que el amor que se tenían era más grande que cualquier adversidad o problema entre ambos. “Yo le decía a Vane ‘lo único que nos va a salvar, lo único que va a ser más fuerte que esta mierda que han hecho con nuestra vida es una historia de amor. Lo único que nos va a salvar es una historia de amor, la más chingona, la más fuerte, la que el que esté pasando cosas tan horribles como las que pasamos tú y yo digan ‘mira, sí se pudo’”, concluyó.