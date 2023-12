Daddy Yankee le puso un punto final a su etapa como cantante con una serie de cuatro conciertos en su Puerto Rico tras una exitosa gira mundial. Ante ello, mucho recuerdan los mejores momentos del artista, pero hay quienes no pueden dejar de lado los más polémicos, como su rivalidad con su compatriota Don Omar.

Aquella competencia que ambos tenían a lo largo de los años parecía ser solo un rumor de la gente, pues ellos se mantuvieron como buenos amigos conforme iban avanzando en sus vidas de cantantes. Sin embargo, hubo un punto de quiebre a aquella buena relación y pasaron a ser máximos enemigos en la música, por lo que nadie se imaginaba lo que ha acontecido ahora en este 2023.

Don Omar, uno de los protagonistas de esta historia, ha dejado de lado aquella rivalidad artística para dedicarle un mensaje a su compatriota con motivo de su retiro de la música. La publicación en redes sociales ha dejado con la boca abierta a los millones de seguidores de ambos cantantes, pues era algo que consideraban como imposible.

DON OMAR SE DESPIDE DE DADDY YANKEE

Para sorpresa de todos, el martes 12 de diciembre, Don Omar compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de Daddy Yankee, la cual acompañó con un extenso mensaje de despedida y agradecimiento. Y, como no podía ser de otra manera, tocó también la rivalidad que han tenido por muchos años, la cual parece haber llegado a su punto final.

“Hoy cerramos el libro que guardaba los mejores capítulos de nuestra controversial rivalidad. Gracias por tus palabras y por escuchar las mías que venían del corazón también. Te deseo lo mejor para ti y tu familia. Gracias por tu temple competidor y admirable disciplina pero más aún gracias por lo que hiciste por nuestra música... Nos volveremos a ver pronto, pues te debo un abrazo y darte las gracias en persona. Mientras tanto, larga vida King Daddy”, escribió.

La respuesta de Daddy Yankee

La publicación de Don Omar ha generado que muchos se conmuevan, pero también parece que movió los cimientos de Daddy Yankee, quien entró a la imagen y la comentó, escribiendo lo siguiente: “DTB”, lo cual quiere decir “Dios te bendiga”. ¿Será este el verdadero final a su enemistad?

Don Omar dedica un mensaje a Daddy Yankee y él le responde (Foto: Don Omar / Instagram)

¿POR QUÉ ESTABAN PELEADOS?

Para hablar de este tema hay que remontarnos a finales de 2015 y al 2016. Por aquel entonces, ambos artistas se habían unido para dar vida a “The Kindom Tour”, una serie de conciertos que iba a unirlos a los dos en forma de enfrentamientos. Los dos cantantes iban a demostrar lo mejor de su show y el público sería el encargado de elegir al ganador.

Logrando récords de venta, la gira se volvió en un éxito en Estados Unidos y América Latina, pero esta no pudo desarrollarse con normalidad, pues solo duró 6 recitales y luego se canceló. Ese fue el detonante para que su enemistad crezca de manera increíble. Mayores detalles no se conoció, pero en 2022 los dos dieron sus respectivas versiones, la cual no tuvo un punto en común.

La versión de Daddy Yankee

En una entrevista con Molusco TV, Daddy Yankee se refirió al problema entre él y Don Omar, asegurando que todo se debía a lo que había ocurrido en la mencionada gira de conciertos. Y es que se molestó cuando el intérprete de “Danza kuduro” abandonó los recitales y canceló todo, provocándoles enormes pérdidas de dinero.

“Todo iba marchando excelente y, de repente, en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión”, dijo “El Cangry”, quien también añadió que jamás volvería a trabajar con él.

Lo que Don Omar dijo en su momento

Por su parte, meses después de esas declaraciones, Don Omar, en una entrevista con El Chombo, aseguró que el abandono de la gira no se dio porque solamente le dieron ganas, sino que se produjo luego de darse cuenta de algunas irregularidades en su contra, las cuales no pudo dejar pasar, pues su reputación estaba en juego. Todo comenzó con una portada que aseguraba: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar, y yo les dije que claro que no iba a pasar, porque ‘yo soy el primero que no voy a venir más’”. mencionó.

Pese a ello volvió a presentarse, pero fue en un nuevo concierto que las consolas de música estaban desconectadas, lo que provocó un retraso de media hora. Don Omar se cansó de la situación y se retiró.