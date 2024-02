Francisca, conductora de Univision, se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su vida, ya que su segundo hijo, Franco Raffael, ya se encuentra en este mundo.

Después de varios meses de espera, finalmente la pareja ha recibido al segundo amor de sus vidas en medio de una alegría enorme que ha embargado a cada uno de sus familiares, así como a sus compañeros de trabajo y amigos.

EL SEGUNDO HIJO DE FRANCISCA Y FRANCESCO ZAMPOGNA YA NACIÓ

El domingo 11 de febrero, el programa “Despierta América” realizó una emisión especial con motivo del Super Bowl que se desarrollaría ese mismo día en horas de la noche. Fue en ese espacio que se dio a conocer la noticia del nacimiento de Franco.

Jessi Rodríguez fue la conductora que tuvo el encargo de dar la feliz noticia a los televidentes: “Les tenemos que compartir una súper noticia. ¡Ya nació Franco, el hijo de Francisca, tenemos un sobrino más en esta casa!”, mencionó.

De momento, no se tiene mayor información acerca del parto o sobre el bebé, pues en el programa no se dio mayor detalle y los padres, hasta el momento, no realizaron ninguna publicación en las redes sociales.

¿CUÁNDO SE SABRÁN MÁS DETALLES SOBRE FRANCO?

Evidentemente, son los padres los que tienen la decisión y la responsabilidad de revelar algunos detalles acerca del nacimiento de Franco Raffaele, por lo que los conductores de la edición especial de “Despierta América” se limitaron a solo informar del parto.

Sin embargo, el conductor Raúl González adelantó que mañana (lunes 12 de febrero) se conocerá al bebé, lo que nos hace creer que Francisca se conectará a la transmisión habitual del show del que forma parte.

Allí revelará algunos hechos sobre el nacimiento de Franco que, probablemente, los televidentes quieran saber, más aún porque la conductora es una de las más queridas. Lo que no ha quedado claro es si los padres enseñarán el rostro del niño.