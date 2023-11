Luego de los rumores de una presunta separación entre Victoria Ruffo y Omar Fayad, el actor mexicano Eugenio Derbez fue consultado durante la promoción de su película “Radical” sobre la situación de su exesposa. ¿Qué crees que habrá dicho al respecto? Pues, te lo contamos en esta nota.

Si bien ninguno de los dos ha salido a hablar al respecto sobre su situación amorosa, todos los reflectores indican que Victoria Ruffo habría iniciado los trámites de su separación con Omar Fayad, el exgobernador de Hidalgo. Hasta el momento no hay una versión oficial de este rompimiento, a pesar de todos los rumores que se esparcen en redes sociales.

Todos los rumores apuntan a un nuevo divorcio de Victoria Ruffo (Foto: TelevisaUnivision)

No obstante, las reacciones al respecto no se tardaron en aparecer, siendo José Eduardo uno de los primeros en dar sus primeras impresiones sobre la presunta separación de su madre. Pero además del primogénito de la “La Queen”, fue el popular Eugenio Derbez quien dio su veredicto sobre este acontecimiento que ha dado la vuelta al mundo del entretenimiento.

LO TOMÓ CON HUMOR: ASÍ REACCIONÓ EUGENIO DERBEZ A LA PRESUNTA RUPTURA DE VICTORIA RUFFO CON OMAR FAYAD

El mexicano Eugenio Derbez se encontraba promocionado los detalles de su nueva cinta “Radical” en Miami cuando fue abordado por la prensa sobre el aparente rompimiento de su expareja y el político. Lejos de huir a la interrogante, el creador de “La Familia P. Luche” dejó bien clara su postura sobre este tema.

Con ese estilo tan característico que tiene, Derbez no pudo evitar hacer uso de su peculiar sentido del humor mientras tocaba el aparente divorcio de la madre de su hijo. “Victoria Ruffo se está divorciando de Omar Fayad ¿Qué crees tú que haya fallado?”, indicó un reportero de “Siéntese quien pueda” al comediante.

Acto seguido, el también actor de doblaje de “Shrek” indicó que desconocía por completo el tema, además de hacer un juego de palabras con el apellido del exgobernador de Hidalgo. “No sé, me estoy enterando ahorita. Me da mucha pena porque hacían una buena pareja, no sé qué es lo que haya Fayad-o pero ojalá estén bien los dos”, alegó.

Eugenio Derbez reaccionó al presunto divorcio de su exesposa Victoria Ruffo (Foto: Michael Tran / AFP)

Pero eso no fue lo único que comentó en relación a la reina de las telenovelas. Y es que el hijo de la desaparecida Silvia Derbez se animó a bromear sobre la razón de su ruptura con Victoria Ruffo a inicio de los noventa, indicando se asemejaba a una experiencia de “No se aceptan devoluciones”, una de las cintas más reconocidas a nivel internacional.

LO QUE SE SABE SOBRE LA RUPTURA DE VICTORIA RUFFO Y OMAR FAYAD

El run run sobre Ruffo y Fayad comenzó a sonar desde inicios de este mes luego de que Álex Kaffie indicara que ambos estaban firmando un preacuerdo de divorcio tras más de 20 años de matrimonio.

Según el periodista, lo único que faltaría delimitar entre ambas partes serían los aspectos legales y la pensión económica que tendrían sus hijos gemelos en común, Anuar y Victoria, de 19 años.

El exgobernador de Hidalgo estaría divorciándose de Victoria Ruffo (Foto: Omar Fayad / Instagram)

“Tengo confirmada esta noticia, que han decidido poner fin a su matrimonio Victoria Ruffo y Omar Fayad, así es, la actriz y el político han decidido finalizar su matrimonio de 22 años. Ellos, recordemos, se dieron el ‘sí acepto’ en 2001 vía religiosa y lo hicieron en la iglesia de San Agustín, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México″, aseveró el comunicador en su canal de YouTube.