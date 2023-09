Luego de separarse de Gerard Piqué, Shakira tuvo un punto de quiebre en su vida, que no tiene marcha atrás, sino pura andadura hacia adelante, sin miedo a nada. Todo lo que pasó también le valió para reencontrarse consigo misma y con su carrera musical, que por muchos años parecía dejada un poco de lado.

Desde que regresó a la vida de soltera, la colombiana mantuvo a sus hijos como prioridad, pero también le ha dedicado gran parte de su tiempo y esfuerzos a su música, que sirvió como una manera de desahogo gracias a los temas que ha ido lanzando en solitario y en forma de colaboraciones. Es más, con todo ello su fandom ha crecido, alcanzando niveles increíbles y que está a la espera de su siguiente paso.

De momento, no hay nada claro al respecto, aunque sí hay ciertos indicios y pistas que ella misma ha ido dejando y que, probablemente, hayan sido puestas por algo y no por cuestiones de azar o sin un significado oculto. En ese sentido, todos se han enfocado a una fecha en específico, jueves 14 de septiembre. Pero, ¿qué es lo que sucederá ese día?

LA PISTA QUE HA DEJADO SHAKIRA SOBRE ESTA FECHA

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la cantante Shakira publicó una foto en la que se ve un calendario de los próximos días, con fechas especiales, eventos a los que debe asistir y hasta las actividades que debe realizar. Sin embargo, hay algo que ha llamado mucho la atención de todos sus fanáticos, generando una expectativa tremenda.

Si nos analizamos la imagen subida por la artista colombiana, podremos darnos cuenta que hay algunas cosas que han sido tachadas para que no se vean de manera pública y se mantenga solo como alguna información manejada por el equipo de trabajo de la cantante. Pero lo que más curiosidad ha causado es que todo el día 14 de septiembre está tachado.

Shakira publicó este calendario con sus actividades profesionales (Foto: Shakira / Instagram)

¿QUÉ SUDECERÍA EL 14 DE SEPTIEMBRE?

Tras la difusión de la imagen con el cronograma de actividades de la sudamericana, han surgido muchísimas especulaciones al respecto, pero la que más fuerza ha ido tomando es que ese día, jueves 14 de septiembre, Shakira va a lanzar su nuevo álbum musical, una producción que ha venido trabajándola desde hace unos meses y que mantiene a todos en vilo.

Si bien no es algo confirmado por nadie del entorno de la artista, ni por ella misma, es lo más probable que ocurra. En todo caso no sea así, de todas maneras pasará algo esa fecha, ya que no por las puras fue tachada la información de ese día en el cronograma que la misma artista colocha publicó en redes sociales.

¿QUÉ SE SABE DEL NUEVO DISCO DE LA COLOMBIANA?

Gracias al podcast Molusco TV se ha ido conociendo información del nuevo disco que Shakira lanzará muy pronto. De acuerdo a este medio de comunicación, se supo que este trabajo llevará por nombre “Deseo inherente”, el cual también servirá de tiítulo para una de las canciones del repertorio musical.

Del mismo modo, se filtró que serán 19 canciones en total, que incluirían colaboraciones con artistas reconocidos como Rosaía, Bad Bunny, Ed Sheeran, Chris Martin, entre otros.