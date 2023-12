Fiel a su estilo, Karol G decidió remecer las redes sociales antes de que acabase el año con el lanzamiento de “Que chimba de vida”, su más reciente sencillo. ¿Qué hace especial a este sencillo? Pues, la aparición de Salomón Villada Hoyos, conocido en la industria del reggaetón como Feid.

A través de un comunicado publicado en su comunidad de Telegram, la cantante Karol G anunció que se avecinaba el lanzamiento especial antes de que concluya el 2023. Y como bien sabemos ahora, entendemos la razón de su entusiasmo: el tema tiene por nombre “Que chimba de vida” y aparece nada menos que su presunta pareja, el colombiano Feid.

De manera viral, el nuevo éxito de la intérprete paisa ha logrado superar la barrera de las 800 mil reproducciones en YouTube en apenas 16 horas. ¿Logrará alcanzar el millón en un día?

“QUE CHIMBA DE VIDA”: EL SIGNIFICADO DE LA NUEVA CANCIÓN DE KAROL

Sobre la razón de hacer un tema tan profundo y que irradie felicidad, Carolina Giraldo Navarro, nombre real de Karol G, contó que tenía en mente diseñar un proyecto musical que recapitule los momentos más especiales de este año.

Asimismo, dejó en claro que no siente presión del éxito que tenga este tema. “He estado editando algo muy especial que les voy a compartir, quería celebrar como musicalmente o haciendo una canción, ya que lo que yo hago es música y canciones. Hice algo como para celebrar este fin de año, una canción, no es un sencillo, no es nada, solo es una canción que voy a compartir porque sí, porque me antojé, con un video de recap de momentos superincreíbles de mi vida este año”, dijo la nacida en Medellín.

Fue un año de portadas para Karol G (Foto: Karol G / Instagram)

Basta con escuchar la letra de la canción de la “Bichota” para entender que este 2023 fue uno de los mejores años de su carrera: récord de vistas en plataformas digitales, entradas agotadas en sus conciertos y, por supuesto, su relación con Feid.

Precisamente, es este punto el que ha causado una gran sensación en redes sociales, pues la propia Karol G se anima a darnos pistas de lo que sería su compromiso con Feid con una simple barra: “No hay privacidad, pero hay buena compañía”.

También presentó a Feid de manera oficial (Foto: Karol G / Instagram

Tal escena generó un entusiasmo sin precedentes entre sus fanáticos, hasta el punto de felicitarla por recapitular lo perfecto que fue su 2023, ya sea en el trabajo, la salud y el amor.

LETRA OFICIAL DE “QUÉ CHIMBA DE VIDA”

Ah, ey

Parchando con los míos en la AMG

Si ven algo brillando, por ahí va KG

Pasando por la calle donde la sudé

Pero se siente más cabrón porque ya coroné

No tenía pa’ volar y ahora volamos en jet pri

La ropa que no valía, la cambié por Valenti

Tienen que hablar de mí pa’ mantenerse trending

Y yo lowkey, pero flexing

Uff, qué chimba de vida

Estoy viviendo la life que quería

Hablaron mal, los puse a tragar saliva

Esto es pa’ los que dijeron que no podía

Y aquí estoy, viviendo chimba de vida

Tengo la fuckin’ life que quería

Haciendo todo lo que soñé algún día

No hay privacidad, pero buena compañía

Hay bendiciones, bastante’

Karol G decidió mostrar los mejores momentos de su año (Foto: Karol G / Instagram)

Llegamos a la disco, nos tratan como gangsters

Una nena buena con piquete ‘e maleante

Trabajo duro, no quiero la vida de antes

Estoy haciendo dinero encerra’ en la cabina

Sin pisar a nadie, yo siempre ando en la mía

De noche una rockstar, de día Carolina

Estoy donde quería

Uff, qué chimba de vida

Estoy viviendo la life que quería

Hablaron mal, los puse a tragar saliva

Esto es pa’ los que dijeron que no podía

Y aquí estoy, viviendo chimba de vida

Tengo la fuckin’ life que quería

Haciendo todo lo que soñé algún día

No hay privacidad, pero buena compañía, ah

Ey, pero subile, pues

Ay, EdgarDale, Ríos

¡Qué chimba, jajaja!

Me encantó

VIDEO OFICIAL DE “QUÉ CHIMBA DE VIDA”: