Matthew Perry tenía muchos planes para el futuro. Esto se acaba de conocer ante la repentina muerte del actor de “Friends” a los 54 años. La estrella vivía una nueva etapa en su vida, incluso se había mudado hace tres semanas a la casa, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde, lamentablemente, falleció aparentemente ahogado el sábado 28 de octubre, en su jacuzzi, de acuerdo a las primeras informaciones de su deceso.

Las autoridades han investigado el caso y hallaron medicamentos recetados, como antidepresivos, del actor, pero ninguna sustancia ilegal ni indicios de violencia o algún hecho criminal dentro de la vivienda del intérprete estadounidense.

El fallecimiento de Perry fue una conmoción mundial para las distintas generaciones que crecieron con “Friends” y el particular humor de Chandler Bing, su personaje icónico en la televisión, uno de los favoritos de la audiencia.

Matthew Perry tenía en mente y en el papel muchos planes a futuro. Después de superar la tormenta de las adicciones, se encontraba en un momento apacible y optimista. Aquí te contamos lo que el actor quería hacer más adelante.

¿CUÁLES ERAN LOS PLANES DE MATTHEW PERRY PARA EL FUTURO?

Matthew Perry iba a formar parte de una película y un drama como parte de su futuro, de acuerdo a la información de fuentes cercanas al actor de TMZ. De acuerdo al portal, el actor de “Friends” se encontraba muy feliz y se sentía optimista con respecto a lo que vendría para su porvenir.

Perry, quien se había mantenido sobrio, tenía varios proyectos en su escritorio, además de los citados anteriormente. Incluso había pensado en el legado que iba a dejar tras su muerte: una fundación para ayudar a las personas que sufren adicciones a las sustancias.

El intérprete ya estaba dando los primeros pasos para conseguir esa meta, según informó el portal especializado TMZ. Este plan, sin lugar a dudas, será continuado por la gente cercana a la celebridad estadounidense.

¿MATTHEW PERRY PREDIJO SU MUERTE?

Al menos en la ficción, sí. En el capítulo 8 de la temporada 9 de “Friends”, titulado “The one with Rachel’s other sister”, Matthew Perry dijo, con su personaje de Chandler Bing, que sería el primero en morir, durante una escena cómica sobre quién sería el encargado de quedarse con Emma, la hija de Rachel y Ross, en una inesperada situación de orfandad.

Chandler rompió, de casualidad, una vasija de lujo de Mónica y dijo: “¿Qué les parece? Parece que seré el primero en morir”. El remate del chiste ha sido recordado por los seguidores del intérprete ante su repentino fallecimiento.

El actor de la recordada serie "Friends", Matthew Perry, fue encontrado sin vida en su residencia en Los Ángeles a los 54 años de edad. Esta fue su última publicación del intérprete del carismático Chandler Bing, "Oh, ¿entonces el agua tibia girando te hace sentir bien?, Soy Mattman", se logra leer en la descripción. (Fuente: @mattyperry4, @BrentMorgan)