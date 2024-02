Adamari López fiel a su estilo, una vez más se mostró como un símbolo de la lucha contra el cáncer de mamá y mostró las secuelas de su operación.

Durante la tercera entrega de su programa semanal de Youtube, Ada y Chiqui De Show, en que aparece junto a la también popular conductora Chiquibaby, recordó momentos sobre la operación a la que fue sometida por el carcinoma mamario que le fue detectado a los 33 años.

Adamari López: la cicatriz que le quedó en el seno tras operación por cáncer de mama | Celeb de Estados Unidos

Durante el programa semanal de las exconductoras de Hoy día, donde tocan sus propias experiencias con el sentido del humor como bandera y sin filtros, hablaron sobre “Arreglitos, secretos y cirugías”.

Dentro del espacio de media hora, hablaron de los cambios en sus cuerpos y cutis, así como los tratamientos que se han hecho y las cosas que nunca se llegarían a hacer.

En un momento, Adamari habló de forma muy natural sobre su operación de seno, la cual no se habría hecho si no hubiera sido diagnosticada de cáncer de mama en 2005, pues asegura que estaba muy contenta con los senos que tenía a los 33 años, cuando le detectaron el mal.

“Yo tuve cáncer a los 33 años, cuando me hice mi cirugía de senos, mi mastectomía, yo pensaba que jamás me iba a operar… Yo tenía un busto pequeño, paradito, bonito a mí me encantaba”, contó la presentadora.

Adamari mostró con orgullo la cicatriz que le quedó en el seno, como un galón que le recuerda la belleza que es vivir, su fortaleza por haber superado esta etapa.

“Años después me quité el otro seno... Terminé operándome los dos. Hoy día, después de mi cirugía, todavía me queda una marca en esta parte del seno, y en la parte de abajo. Llevo la cicatriz con muchísimo orgullo, creo que me la han visto en el libro. Y después también me hice como el pezón, que me quedó super bien. Después de eso, nadie quiere volver a hacerse una cirugía. Las cirugías que me he hecho han sido en relación con los senos y no me arrepiento porque hoy día estoy viva y saludable, pero tendría que ser algo muy vital como para que me meta en un quirófano y me opere”, dijo la conductora boricua, según se aprecia en el video.

DATOS PERSONALES DE ADAMARI LÓPEZ