Aleska Génesis tuvo una gran actuación en “La casa de los famosos 4″ dando de qué hablar, ya sea por cosas negativas o positivas, convirtiéndose en una integrante polémica y bastante criticada. Sin embargo, también ha recibido algunos ataques fuera y dentro del reality show que se salieron de las manos, al punto de llegar a ser un poco ofensivo contra su persona y hasta de considerarse como bullying.

Una vez fuera del programa de Telemundo, la venezolana, así como otros compañeros, ha dado declaraciones sobre lo que vivió durante el tiempo que le tocó estar encerrada. Por ello, la hemos oído hablar en entrevistas, pero no solo allí, sino que en redes sociales también ha ventilado algunos detalles y hasta acusaciones, como la que vamos a ir detallando a lo largo de este artículo y que sería algo muy grave, en caso fuera cierto.

Y es que Génesis ha indicado que ha sido víctima de acoso por parte de ciertos compañeros durante su participación en el concurso latino, pero también ha acusado de censura a la producción por no haber mostrado que ella, debido a tanto bullying, se desmayó en la convivencia. De acuerdo con lo que ella ha expresado en su cuenta de Instagram, esas imágenes no se vieron ni en la transmisión 24/7 que estaba disponible en el sitio web del canal.

ALESKA GÉNESIS CUENTA EL ACOSO QUE ELLA SINTIÓ EN EL PROGRAMA

Aleska Génesis, el día 30 de mayo, publicó una fotografía acompañada de un extenso comunicado en la descripción, que contenía varias acusaciones en contra de sus compañeros y de la producción de Telemundo. como lo mencioné anteriormente, la denuncia estuvo dirigida en contra de quienes la estuvieron acosando, al extremo de que ella sintió haber sido víctima de bullying.

“...En ‘La casa de los famosos 4′ tuve muchísima paciencia cuando recibí este tipo de abuso. Aguanté demasiado y me siento muy orgullosa de mí porque, aunque muchas veces ignoré y en otras me defendí, mantuve siempre la calma y nunca tuve que bajar al nivel de humillar, intimidar, mentir, difamar, ni atacar a nadie con información externa de su vida personal y más siendo un tema tan delicado (contribuyendo a una falsa campaña de desprestigio y difamación) para llegar a una final a diferencia de otras personas a quienes se lo aplaudieron mientras lo hicieron”, aseguró la modelo.

Luego, dejó entrever que habría complicidad de la producción de Telemundo porque no se mostró que, por lo que había sufrido por parte de sus compañeros, ella se desmayó en plena competencia.. Esto no se vio en el programa por la señal del canal ni en la transmisión 24/7 que se podía ver en el sitio web.

“Por cierto, todo lo que salía en el 24/7 no fue todo lo que en realidad pasaba dentro de la casa y ya entiendo por qué censuraban tanto, incluso me desmayé por tanto acoso e insultos y estoy segura de que muchos de ustedes ni lo vieron”, aseguró.

UN LLAMADO DE ATENCIÓN

Como parte final de su comunicado, la venezolana quiso hacer un llamado de atención a todas las personas sobre lo que es el bullying y lo que esto puede causar en quienes son víctimas. Por ejemplo, indicó que hay muchos que, en el pasado, al no poder soportar tanta presión, tomaron la fatídica decisión de suicidarse y evitarse que el dolor se alargue más.

“Solo les digo algo, miles de personas se suicidan por este tipo de abuso. Esto es un llamado a la sociedad, hay que tener cuidado con las cosas que aplaudimos. No es cuestión de género, ¡todos merecemos respeto! No apoyes el bullying . No a la violencia y no al maltrato”, finalizó.