En la siempre competitiva industria del entretenimiento, las rivalidades y desencuentros entre las celebridades son moneda corriente. Sin embargo, esta vez, nos encontramos ante un conflicto que ha tomado a todos por sorpresa. A diferencia de las habituales disputas por el afecto de una figura como Yailin La Más Viral, tal como hemos presenciado en casos previos como el enfrentamiento entre Tekashi 69 y Anuel AA, esta vez el foco está en el destino profesional de la artista. Los protagonistas principales de esta polémica son los influyentes conductores puertorriqueños, Carlos Adyan y Jorge Pabón, más conocido como “El Molusco”.

Carlos Adyan es un rostro familiar en el mundo del entretenimiento, conocido por su participación en el programa “En casa con Telemundo”. Por su parte, Jorge Pabón “El Molusco” es uno de los presentadores estrella del programa de radio “Molusco y los Reyes de la Punta”. Ambos tienen un historial de comentarios directos y sin pelos en la lengua, y esta vez no han sido la excepción.

La manzana de la discordia en este caso es Yailin La Más Viral, una cantante dominicana que ha estado causando revuelo en la escena musical. Aunque Yailin es un personaje mediático por derecho propio, esta vez no tuvo que hacer nada para estar en el centro de la controversia, ya que Adyan y “El Molusco” tomaron la iniciativa.

EL INICIO DEL CONFLICTO ENTRE CARLOS ADYAN Y “EL MOLUSCO”

Todo comenzó cuando Jorge Pabón, también conocido como “El Molusco”, decidió compartir su opinión sobre el talento de Yailin La Más Viral el pasado 25 de septiembre en su programa.

Como es típico de su estilo, “El Molusco” no escatimó en entusiasmo al hablar de la cantante. Sin embargo, sus palabras no fueron precisamente halagadoras. Entre varios comentarios críticos, Jorge Pabón dijo: “Yo no estoy en contra de los dominicanos. Yo estoy en contra de que nos quieran meter por los ojos a un artista que no canta puñeta. Estoy en contra de la falta de talento. Realmente quieren que se lo lactemos cuando no hay”.

Parece que sus palabras no cayeron bien en los oídos de Carlos Adyan, quien no tardó en responder en su propio programa, “En Casa con Telemundo”. Adyan no tuvo reparos en expresar su desacuerdo y defendió a Yailin La Más Viral con pasión. En un momento candente, Adyan declaró: “Él es puertorriqueño y se metió en lo que no le importaba. Molusco tiene la mala costumbre de meterse con los dominicanos porque lo dominicano da views”.

LA RESPUESTA DE JORGE PABÓN ANTE LA CRÍTICA DE CARLOS ADYAN

Después de que Carlos Adyan saliera en defensa de Yailin La Más Viral, la réplica de Jorge Pabón no se hizo esperar y tuvo lugar en su programa del 27 de septiembre.

No dio su brazo a torcer y reafirmó su posición de manera enérgica. Insistió en que Yailin La Más Viral no tiene talento y que no entiende por qué la presentan como una digna representante del talento dominicano, cuando según él, la isla ha tenido muchos mejores representantes a lo largo de la historia. Dejó en claro que su crítica no va dirigida a los dominicanos en general, sino únicamente a la calidad artística de la cantante en cuestión.

Además, “El Molusco” expresó su determinación al afirmar que no está dispuesto a halagar a Yailin solo para ganarse el favor de los dominicanos, e incluso mencionó que preferiría ser considerado “non grato en la isla si ese fuera el precio que tendría que pagar” por expresar su opinión sincera.

En un tono desafiante, Jorge Pabón manifestó su sorpresa ante la insistencia de que solo los dominicanos pueden criticar a artistas de la isla y defendió el derecho de ambos, él y Carlos Adyan, a expresar sus opiniones en sus respectivos programas. No se guardó nada y llamó a Adyan “papagayo” por repetir opiniones ajenas, según su perspectiva.

¿Quieres ver todo lo que dijo? Aquí te dejamos el video.

LA PELEA CONTINÚA EN REDES SOCIALES

¡Ahí va la respuesta de Carlos Adyan en redes sociales! El miércoles 28 de septiembre, este presentador decidió no quedarse atrás y sacó sus garras virtuales.

Para ello, adjuntó dos fragmentos del programa de “Molusco y los Reyes de la Punta”, donde el conductor hacía varias aseveraciones.

Para empezar, adjuntó dos fragmentos del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” en los que el conductor hacía algunas aseveraciones. “El Molusco” había dicho que crearon un panel solo para reaccionar a sus comentarios, pero Adyan aclaró que el panel ya existía y solo se mencionó debido a la polémica sobre Yailin La Más Viral.

“No creamos un panel”, dijo Adyan, “abrimos el show con la noticia porque hablaste de Yailin”.

Carlos Adyan asegura que no crearon un panel para hablar sobre los comentarios de Jorge Pabón "El Molusco" (Foto: Carlos Adyan / Instagram)

Pero la cosa no quedó ahí. Adyan tiró con todo y acusó a “El Molusco” de hablar mal de las mujeres, mencionando casos anteriores como Maripily e Ivy Queen.

“Yo no repito como el papagayo… la verdad es la verdad. Amas hablar mal de las mujeres y dejarlas por el piso. Lo hiciste con Maripily y Ivy Queen, ahora con Yailin, entre muchas otras y después te sientas a hablar con ellas como si nada…”

Y luego, para rematar, cuando Jorge Pabón intentó desprestigiarlo mencionando un incidente en el que se le cayó un diente en vivo, Adyan respondió con estilo: “Se me pueden caer mil dientes, pero nunca mi educación ni mi dignidad por una entrevista. Y bien que me conoces, no te hagas”. ¡Directo al corazón de la cuestión!