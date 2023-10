El miércoles 5 de octubre, el programa Hoy Día de Telemundo se encendió de pasión. ¿La razón detrás de este ardiente episodio? Un debate candente que cuestionaba si compartir fotos sensuales en las redes sociales es apropiado o no. En medio de esta fogosa discusión, la confrontación más picante la protagonizaron Daniel Arenas y Maripily Rivera.

La explosiva modelo fitness, animadora y empresaria puertorriqueña que reside en Estados Unidos, es famosa por incendiar las redes con sus fotos sensuales. Con más de 1.5 millones de seguidores en Instagram, es toda una experta en encender las pantallas. Maripily, junto con La Materialista, se convirtió en la voz de las redes sociales a favor de mostrarlo todo. Pero aquí viene el giro…

Daniel Arenas, el galán y conductor del programa matutino, tenía una opinión completamente distinta. ¡Ay, ay, ay! El debate sobre la línea entre la sensualidad y la exposición en línea llegó a su punto máximo con estos dos ardientes contendientes.

LA DISCUSIÓN ENTRE DANIEL ARENAS Y MARIPILY RIVERA

¡Ah, la discusión entre Maripily Rivera y Daniel Arenas, la polémica que encendió los ánimos! Maripily, siempre radiante y segura de sí misma, defendió su estilo de vida y su forma de mostrar su “cuerpecito”, ¡y quién puede culparla! Después de todo, es una mujer que ha estado en el negocio de la moda y sabe cómo vender lo que tiene.

“Las fotos más sexys las van a ver de Maripily, además que este cuerpecito hay que exhibirlo”, dijo a sus compañeros panelistas mientras lucía su revelador vestido. “Porque si tú no lo exhibes no vas a vender ropa, no vas a vender lo que en realidad tú quieres vender”.

En las publicaciones de redes de Maripily Rivera, suele aparecer en lencería o ropa reveladora (Foto: Maripily Rivera / Instagram)

Además aseguró que no se ve perjudicada de ninguna forma, que era el punto inicial del debate: “A mí no me afecta en nada y la pareja que esté conmigo tiene que aceptarlo”,

Pero luego llega Daniel Arenas, con su encanto y un toque de pudor, y nos hace replantearnos todo. Para él, lo sexy es mantener un poco de misterio, dejar algo a la imaginación. ¡El eterno debate entre mostrar y no mostrar!

“Yo estoy de acuerdo con lo que dice Maripily y La Materialista que así son y uno tiene que respetarlo y cuando a uno le gusta una mujer, la corteja y ya está con ella tiene que respetar eso”, señaló el actor colombiano. “Ahora, hay quienes somos más pudorosos y consideramos que lo sexy es no mostrar. Yo soy así, yo siento así y creo que también en las parejas que he tenido ha sido así. Para mí lo sexy es no saber qué hay debajo”.

A DANIEL ARENAS NO LE GUSTA MARIPILY RIVERA

La discusión entre Daniel Arenas y Maripily Rivera no quedó allí, pues la empresaria no estaba convencida de que ver a una mujer mostrar sus atributos no le moviera el piso al protagonista de “Despertar contigo”.

“¿O sea que tú hoy no me has mirado con el escote que he venido yo, ni ahorita en el segmento me viste en bikini? ¿Verdad que no?”, le preguntó Maripily sin terminar de creérselo.

Cuando pensábamos que ya lo había desenmascarado, Daniel Arenas dejó a todos en shock cuando, básicamente, le dijo a Maripily que su estilo no era para él.

“Te lo digo con todo mi corazón, mi amor, te admiro, me pareces bellísima, pero a mí algo así no me llama la atención”, aseguró el intérprete.

¡Un momento impactante que dejó a Maripily incrédula!

La tensión en el aire era palpable cuando Maripily dudaba de las palabras de Daniel. ¿Será que él estaba siendo sincero o estaba tratando de ser diplomático?