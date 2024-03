Los premios Oscar se han convertido en el premio más importante en la industria del cine mundial y como tal, todo debe estar a la tura, por lo que no se debe escapar ningún detalle a lo largo de la ceremonia, pero no solo allí, ya que el evento empieza a ejecutarse desde mucho antes y, evidentemente, también después, cuando las cámaras se apagan y empieza el momento de la celebración o de ahogar las penas, dependiendo cada caso particular.

Y, como lo puedes entender al leer el titular de la nota, en esta fiesta posterior a la gala central, obviamente, tiene que haber comida y de la buena, de primer nivel y muy pulcra y cuidada de principio a fin, así que no sería extraño que en este punto te preguntes ¿qué comen los famosos y sus invitados luego de los Oscars? Pues bueno, ahora vamos a ahondar un poco en ese misterio, descubriendo qué es lo que se sirve y quiénes están a cargo de todo el buffet que habrá este domingo 10 de marzo.

LOS CHEFS A CARGO DE LA COMIDA EN LOS PREMIOS OSCAR

El sitio web de Univision informa que los encargados para deleitar a todos los presentes con sus mejores platos, son Wolfgang Puck y Elliott Grover, quienes ya tienen experiencia trabajando para esta crucial fecha. Y es que el primero de ellos tendrá su 30° participación en este magno evento y será la segunda ocasión en la que hará dupla con Grover, por lo que todo respecto a la comida queda asegurado.

Asimismo, Charles Joly y el mexicano Israel Barón estarán al mando de una de las principales atracciones de la fiesta: la mixología, arte de mezclar y combinar bebidas e ingredientes con técnicas más avanzadas como flambear o congelar con la finalidad de conseguir tragos exóticos, riquísimos y de primera calidad, como se lo merecen todos los invitados en esa fiesta. ¿Cuántos saldrán con unas copas de más?

El chef austriaco Wolfgang Puck cocinando carne en la previa de la 96° edición de los Premios de la Academia (Foto: AFP)

EL MENÚ QUE SE SERVIRÁ EN LOS OSCARS 2024

Teniendo en cuenta que estamos frente a uno de los eventos más importantes del mundo y con las estrellas más famosas del cine, es lógico que lo que se sirva sean platos lujosos y muy costosos, así que no te sorprendas al leer todo lo que se servirá a lo largo de la velada en la ciudad de Los Ángeles.

Langosta nativa ligeramente arrebozada con papas triplemente cocidas y una pizca de salsa tártara.

Panecillo de cócter de camarones con caviar de beluga.

Pudín de Yorkshire relleno de carne Wagyu, salsa de rábano pcante y berros.

Salmón ahumado.

Papas fritas cubiertas de caviar (tater tots).

¿DÓNDE SE REALIZARÁ LA CENA Y FIESTA TRAS LA CEREMONIA?

Como todos ya sabemos, la ceremonia más importante del cine se desarrollará este domingo 10 de marzo en el tradicional Dolby Theatre en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, pero la fiesta no se realizará en el mismo lugar, sino en el Governor’s Ball, ubicado en la misma ciudad. Hasta allí llegarán los actores, productores, directores, diseñadores y demás invitados a la ceremonia. También irán los acompañantes de cada uno de ellos, así que se espera mucha gente y un enorme banquete para esa fecha.