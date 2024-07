Este 11 de julio de 2024 falleció a los 75 años Shelley Duvall, la actriz recordada por haber interpretado a Wendy Torrance en “El resplandor” (“The Shining”, en inglés). Debido al gran vacío que deja, muchos se preguntan cuáles fueron las causas de su muerte. En esta nota te lo contamos; asimismo, te damos a conocer quién fue exactamente y en qué otros proyectos participó.

Cabe mencionar que la última producción en la que actuó fue el thriller de terror independiente “The Forest Hills”, de 2023. Esta película marcó su regreso a los estudios de grabación tras haber estado alejada por dos décadas.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE SHELLEY DUVALL?

Shelley Duvall murió mientras dormía por complicaciones de diabetes, señaló el portavoz Gary Springer a The Hollywood Reporter. Ella dejó de existir en su casa de Blanco, Texas.

Su pareja Dan Gilroy, con quien la actriz compartió su vida desde 1989, dio un breve, pero muy emotivo mensaje para su amada: “Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Ha sufrido mucho últimamente, ahora es libre. Vuela, hermosa Shelley”.

Shelley Duvall y Danny Lloyd en una escena de "El resplandor" (Foto: Warner Bros. Pictures / Hawk Films)

HACE AÑOS SUFRÍA UNA ENFERMEDAD MENTAL

En noviembre de 2016, las alarmas se encendieron cuando la reconocida actriz apareció en el programa de entrevistas del Dr. Phill. El episodio se tituló “El descenso de una estrella de Hollywood a la enfermedad mental: salvando a Shelley Duvall de El resplandor”, el cual fue duramente criticado por el público al mostrar a una desaliñada histrionisa. Su enojo fue tal con el show que lo reprocharon por entregar entretenimiento “vergonzoso” al explotar la imagen de una figura tan reconocida.

En aquel momento, ella señaló: “Estoy muy enferma. Necesito ayuda”. Adicional a ello, indicó que tras la muerte de Robin Williams, este le enviaba mensajes, pero habló más asegurando que fuerzas malévolas querían hacerle daño.

Tras ello, su pareja Gilroy conversó con The New York Times, medio al que reveló que su amada se había vuelto “paranoica y un poco delirante”.

Cuando Shelley Duvall apareció en un programa que la mostraba con serios problemas mentales (Foto: Dr. Phill)

¿QUIÉN FUE LA ACTRIZ SHELLEY DUVALL?

Shelley Duvall fue una actriz estadounidense que nació en Houston, Texas, el 7 de julio de 1949. Desde temprana edad se interesó por la ciencia; es más, cuando era adolescente quería convertirse en científica. Al dejar el colegio asistió al South Texas Junior College, donde se especializó en nutrición y dietoterapia.

Cuando asistía a la universidad, en 1970, conoció al director de cine Robert Altman en una fiesta mientras él filmaba “Brewster McCloud” en Texas. Ni bien vio a la joven, le propuso formar parte del largometraje. Luego de analizarlo, ella pensó que quizá su futuro era ser una gran actriz, y así fue. Con el paso de los años, se convirtieron en amigos, tanto así que actuó en siete películas de quien consideró su mentor.

Entre los filmes que rodó están: “McCabe & Mrs. Miller”, “Nashville”, “3 Woman”, “Annie Hall”, “The Shining”, “Popeye”, “The Portrait of a Lady”, “Tale of the Mummy”, “The 4th Floor”, “Manna from Heaven” y “The Forest Hills”, por citar algunos. Cabe mencionar que la penúltima cinta la grabó en 2002, mientras que el último fue lanzado en 2023; es decir, regresó a la pantalla tras 20 años de ausencia.

TAMBIÉN TRIUNFÓ CON PROGRAMAS Y SERIES INFANTILES

Duvall también tuvo una gran carrera como directora de su propia compañía de producción, Think Entertainment, que tenía programación infantil con grandes estrellas televisivas. Con “Faerie Tale Theatre” (1982-1987), presentó diversos cuentos de hadas. Asimismo, sus programas infantiles “Tall Tales and Legends” y “Bedtime Stories”, también interpretados y producidos por ella, fueron nominados a los premios Emmy en 1988 y 1992 respectivamente.

SHELLEY DUVALL Y LA PESADILLA QUE VIVIÓ AL RODAR “EL RESPLANDOR”

Si bien, “El resplandor” es considerado un filme de culto, lo cierto es que para Shelley Duvall significó una verdadera pesadilla haberla rodado, y no nos referimos a lo terrorífico de sus escenas, sino por la manera que tuvo que encarnar al personaje de Wendy Torrance, que la llevó al agotamiento emocional por 13 meses, tiempo que duró el rodaje.

En una entrevista con la revista People, de 1981, contó que el director de la película Stanley Kubrick – literalmente – la hizo “llorar 12 horas al día durante semanas enteras” y que la hizo grabar la escena con el bate de béisbol por 127 veces.

“[Para derramar lágrimas] escuchaba canciones tristes o simplemente pensaba en algo muy triste en mi vida o en lo mucho que extrañaba a mi familia o amigos. Pero después de un tiempo, mi cuerpo se rebeló y me dijo: ‘Deja de hacerme esto. No quiero llorar todos los días’. Y a veces, solo ese pensamiento me hacía llorar. Despertarme un lunes por la mañana, tan temprano, y darme cuenta de que tenía que llorar todo el día porque estaba programado, simplemente me ponía a llorar. Pensaba: ‘Oh, no, no puedo, no puedo’. Y, sin embargo, lo hice. No sé cómo lo hice. Jack [Nicholson] también me dijo eso. Dijo: ‘No sé cómo lo haces’”, contó.