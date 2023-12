Ha sido un año impresionante para Shakira. Si el 2022 fue clave tras el anuncio de su separación de Gerard Piqué, el 2023 consolidó las sospechas que había detrás de la ruptura y la dejó en un lugar que sirvió de ejemplo para sus millones de fans: no se dedicó solo a llorar, sino a facturar de ese dolor. La cantante colombiana, de esta manera, cierra una etapa importante en su vida y el 2024 podría ser aún mucho mejor, según las predicciones del Maestro Joao.

La estrella de la música no solo hizo catarsis con su colaboración junto a Bizarrap, al lanzar más directas que indirectas contra Piqué y su pareja, Clara Chía Martí, en una canción que fue un hit mundial de inmediato.

Los millones que hizo el tema no solo se quedaron en las escuchas que recibió a nivel internacional, sino también en los premios que ganó y en la viralización total de su composición, comentada hasta por los amigos de Piqué y el mismo exjugador del Barcelona.

Porque cuando se trata de tendencias, hasta el aludido debe sumarse a la ola. Pero no todo fue felicidad, también debió mudarse con sus hijos y poner la cara ante la Hacienda española por una acusación fiscal. Un año muy movido para Shakira, quien puede replicar su posición como celebridad en 2024.

¿CÓMO LE IRÁ A SHAKIRA EN 2024 SEGÚN EL MAESTRO JOAO?

En una entrevista con “Zapeando”, el Maestro Joao predijo que Shakira, en 2024, tendrá un incremento económico, lo que ya de por sí es increíble con lo que facturó en 2023 con sus canciones sobre Gerard Piqué, Clara Chía Martí y los otros protagonistas de la lamentable historia.

“Le sale la carta del mundo que es la carta más importante de la baraja. Eso significa que tiene éxito en la salud, en el amor, en el dinero, en el trabajo, en todo... El ciclo que le espera es de súper dinero”, dijo el vidente.

¿Se vendrá la gira de Shakira? Ese podría ser el camino que tome la cantante para ganar más dinero con sus éxitos con Bizarrap, “Copa Vacía”, “Te felicito”, entre otras canciones. El Maestro Joao no lo especificó pero es algo probable.

La cantante Shakira sonriendo con lentes oscuros para la prensa que lo esperaba en España (Foto: AFP)

¿SHAKIRA ESTRENA PAREJA EN 2024?

Además, la figura de televisión dijo que Shakira aún no estrenaría novio en 2024. “Todavía no se ha olvidado de Piqué. De relación de pareja nada. Al principio de la primavera estará metida en un escándalo tremendo, pero no tiene por qué ser ella la culpable”.