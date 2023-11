Maluma se unió una selecta lista de artistas que se han presentado en el Tiny Desk Concert. Al igual que estrellas como Adele o Natalia Lafourcade, el oriundo de Medellín se presentó en el formato de conciertos en vivo llevados a cabo por el programa radial All Songs Considered de NPR Music. No obstante, los planes no salieron según lo planeado por el intérprete de “Papi Juancho”.

El formato de conciertos ha logrado catapultar la carrera de varios cantantes a lo largo de los últimos años, siendo Mac Miller, C. Tangana y Fred Again algunos de ellos. En esa línea, Maluma fue invitado a participar de este reto musical junto a su equipo de músicos para interpretar algunos de sus temas más sonados.

Maluma es uno de los artistas latinos más sonados del 2023 (Foto: Maluma / Instagram)

Vale decir que durante el show que fue presentado a mediados de octubre pasado, Juan Luis Londoño, nombre real del artista, cantó solo una parte de su amplio repertorio musical: “Hawái” “COCO LOCO” “ADMV” “Felices los 4″ y “Según Quién”.

MALUMA: ¿QUÉ SUCEDIÓ CON MALUMA DURANTE EL TINY DESK CONCERT?

A pesar de que la presentación del colombiano se volvió tendencia en redes sociales, cabe decir que no ha sido por un aspecto positivo. Resulta que la interpretación de Maluma fue severamente criticada en redes sociales debido a que no fue una de sus mejores exhibiciones en vivo.

El cantante luciendo un polo con lo que sería el nombre de su hija (Foto: Maluma / Instagram)

Y es que para varios internautas y seguidores del canal oficial del Tiny Desk, la voz del cantante estuvo en todo momento desafinada. Incluso, hubo quienes alegaron que el equipo de músicos que llevó Maluma a la presentación estaba notoriamente incómodos al oír la voz del nacido en Medellín.

Tan solo basta con ver algunos de los comentarios del video oficial para entender toda la avalancha de críticas que viene recibiendo el denominado Pretty Boy en redes sociales y plataformas digitales.

La mayoría de comentarios son en clara alusión al autotune y la falta de técnica vocal que presenta el artista de 29 años durante su show en vivo. “Gracias a Tiny Desk, por realmente exponer a los que si son cantantes y a los que no”; “En nombre de todos los colombianos con cultura musical, les pido disculpas”; “Es un claro ejemplo de que con dinero se puede comprar cualquier cosa, excepto TALENTO”, “Si tienen la oportunidad de ver el Tiny Desk Concert de Maluma, desaprovéchenla!”, son algunos de los comentarios escritos en YouTube.

Maluma tuvo varias críticas por su presentación en el Tiny Desk (Foto: Tiny Desk Center / Youtube)

Además de la desafinada presentación, Maluma también llamó la atención por el par de pausas que tuvo su interpretación. Según los reportes de los fanáticos, el colombiano habría fingido la letra de la canción, lo cual habría sido evidenciado por su guitarrista quien no habría soportado las ganas de burlarse de su show en vivo.

¿LO DESPIDIÓ? MALUMA HABRÍA ECHADO A SU MÁNAGER DURANTE EL TINY DESK

Más allá de las desafinaciones, la accidentada presentación musical de Maluma también nos dejó momentos de tensión entre la estrella colombiana y su agente. En un momento, el novio de Susana Gómez se dirige hacia su mánager y le atina a decir que se vaya: “Te dije que te fueras”, se oye decir al medellinense.

Sumado a la poca capacidad vocal del cantante, el show en vivo terminó siendo duramente criticado por seguidores de Maluma. Además de la exhibición desprolija del autor de “Madrid”, también se criticó la falta de tacto que tuvo con su agente en vivo y en directo.

De momento, Maluma no se ha pronunciado al respecto, aunque sí se le ha visto muy activo en sus redes sociales junto a su pareja, Susana Gómez. Recordemos que ambos se convertirán en padres dentro de muy poco.