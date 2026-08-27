El eclipse lunar parcial del 28 de agosto podrá observarse en Estados Unidos desde la noche del jueves 27 de agosto y se prolongará hasta la madrugada del viernes 28, según la zona horaria. Ofrecerá a los observadores la oportunidad de contemplar una Luna parcialmente cubierta por la sombra de la Tierra. En esta nota podrás conocer a qué hora empieza el eclipse y cómo verlo en directo desde EE.UU., con todos los detalles necesarios para no perderse el fenómeno astronómico.

El evento destacará por la gran profundidad de su fase parcial: en el momento de máximo eclipse, la sombra umbral de la Tierra cubrirá aproximadamente el 96% de la superficie lunar, por lo que la Luna podrá adquirir una tonalidad rojiza en la zona eclipsada. Precisamente por este aspecto, el fenómeno es descrito popularmente como una “Luna de Sangre”, aunque técnicamente se trata de un eclipse lunar parcial y no de uno total.

Para seguir el acontecimiento sin confusiones, será importante tener en cuenta que en Estados Unidos el eclipse ocurrirá principalmente durante la noche del 27 de agosto y que la hora varía según la zona del país. A continuación, encontrarás los horarios de inicio del eclipse y sus principales fases, además de las opciones para verlo en directo desde Estados Unidos.

Un eclipse lunar parcial es un fenómeno astronómico en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, pero sin una alineación perfecta. (Foto: Ryan Leeper / Pexels)

Horarios para ver el eclipse lunar parcial en Estados Unidos

El eclipse comenzará con la fase penumbral a las 9:24 pm ET, 8:24 pm CT, 7:24 pm MT y 6:24 pm PT del jueves 27 de agosto. Sin embargo, esta etapa es muy difícil de percibir a simple vista. La parte que realmente interesa para observar cómo la sombra oscura de la Tierra invade el disco lunar —el eclipse parcial— comenzará aproximadamente una hora después: 10:34 pm ET, 9:34 pm CT, 8:34 pm MT y 7:34 pm PT. NASA sitúa el inicio de la fase parcial a las 02:34 UTC del 28 de agosto, mientras que el máximo llegará a las 12:13 am ET del 28 de agosto.

¿Cómo ver el eclipse lunar parcial en Estados Unidos?

El eclipse podrá observarse directamente desde las zonas de Estados Unidos en las que la Luna esté sobre el horizonte durante el fenómeno y no requiere protección ocular, a diferencia de un eclipse solar. Para quienes quieran seguirlo online, Timeanddate ha confirmado una retransmisión en directo del eclipse lunar parcial del 27–28 de agosto de 2026, con cobertura desde distintos puntos y colaboradores en Norteamérica. Su emisión está anunciada para comenzar a las 02:00 UTC, equivalente a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT y 7:00 pm PT del 27 de agosto.