El sorteo del Mega Millions de este martes 16 de septiembre de 2025 mantiene en vilo a millones de jugadores en Estados Unidos, ya que el premio mayor asciende a US$400 millones, con una opción en efectivo de US$185.8 millones antes de impuestos. Esta cifra lo convierte en uno de los botes más atractivos de la temporada, con la expectativa de que un afortunado o varios boletos puedan cambiar de vida esta misma noche.

El sorteo se llevará a cabo alrededor de las 11:00 p.m. (hora del Este de EE.UU.), momento en que se conocerán los cinco números ganadores y el Mega Ball. Minutos después, los resultados oficiales estarán disponibles en la página megamillions.com y en los sitios de loterías estatales.

Resultados Mega Millions, martes 16 de septiembre de 2025

Números Ganadores Mega Ball X-X-X-X-X X

El sorteo del Mega Millions de este martes 16 de septiembre de 2025 ofrece un jackpot estimado de $400 millones en Estados Unidos. (Foto: Mega Millions)

¿A qué hora se sortean los números de Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). Para quienes se encuentran en otras zonas horarias de Estados Unidos, los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Es crucial comprar tu boleto antes de la hora límite de venta en tu estado, que generalmente es una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta un boleto de Mega Millions y dónde puedo comprarlo?

Desde abril de 2025, el precio estándar de un boleto de Mega Millions es de $5. Este costo incluye un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE. UU. en puntos de venta autorizados, como supermercados, gasolineras o tiendas de conveniencia.

¿Cómo se juega a Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar?

Para jugar, debes elegir cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para llevarte el premio mayor, las probabilidades son de aproximadamente 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece Mega Millions?

Además del premio mayor, Mega Millions cuenta con nueve niveles de premios secundarios, con montos que varían según la cantidad de números que aciertes. Para aumentar tus ganancias, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar adicional, lo que te permite multiplicar tus premios no mayores hasta por cinco veces.

¿Dónde puedo verificar los números ganadores y consultar sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles poco después de cada sorteo. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial ofrece un archivo completo de resultados pasados.

¿Se pueden comprar boletos de Mega Millions en línea o desde otro país?

La compra de boletos en línea solo está disponible en algunos estados de EE. UU., y debes estar físicamente presente dentro de sus fronteras al momento de la compra. Aunque Mega Millions no se vende fuera de Estados Unidos, cualquier persona que se encuentre en una jurisdicción autorizada puede comprar un boleto, ya que no se requiere ser residente para ganar.

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, todos los martes y viernes a las 11 p.m. ET (hora del este). (Foto: AFP)