Así es la vida en Culdesac, el primer barrio sin autos de Estados Unidos

¿Habías escuchado de Culdesac? Se trata del primer barrio en los Estados Unidos en el que no encontrarás ningún solo auto y que ha llamado la atención de miles de personas que sueñan con vivir en un espacio más amigable y con menor contaminación.

“Es el primer barrio sin automóviles construido desde cero en Estados Unidos”, dijo Ryan Johnson, director ejecutivo de Culdesac, al medio CNBC Make It, quien además detalló que no se permiten autos en las calles de Culdesac y los residentes no pueden estacionar sus propios vehículos en el lugar. A los residentes se les ofrecen descuentos en servicios de transporte como Waymo, un vehículo autónomo.

“Nuestras comunidades priorizan andar en bicicleta, caminar y el transporte público sobre los automóviles y el estacionamiento”, afirma el sitio web.

¿Dónde queda Culdesac, el primer barrio sin autos?

La comunidad de Culdesac está ubicada en Tempe, Arizona, y por ahora tiene 180 residentes y planea crecer a más de 1000 habitantes. El precio de alquiler de los apartamentos varían desde pequeños estudios hasta unidades de tres dormitorios, y los precios tienen un precio base de alrededor de $1,400 dólares mensuales.

A principios de 2024, una joven de 25 años, llamada Jada Stratman, buscaba un espacio comercial para su negocio de velas, Brite Candle Co y fue así que encontró la comunidad de Culdesac. Ella paga $1.472 dólares al mes por un espacio para vivir y trabajar en el primer barrio sin automóviles de Estados Unidos.

“Desde que me mudé a esta comunidad transitable, siento que definitivamente he sacado mucho más provecho de mi zona de confort”, le dice Stratman a CNBC Make It. “No están en contra de los automóviles; simplemente están en contra de la dependencia del automóvil”, agrega.

Jada Stratman se mudó a uno de los espacios para vivir y trabajar de Culdesac en febrero. La tienda Brite Candle Co. está ubicada en el frente y el dormitorio de Stratman y otros espacios habitables están en la parte trasera. Su vivienda cuenta con vestidor y lavadora y secadora.

“Puedo tener una tienda minorista frente al público y también ganar dinero con mi departamento. Al principio, era un poco incómodo tener tanta gente en mi espacio vital, pero con el tiempo me he acostumbrado mucho. De hecho, estoy muy emocionado de que la gente venga y haga velas”, señala.

¿Qué servicios tiene Culdesac?

Culdesac ofrece a sus residentes acceso a una piscina, un gimnasio totalmente equipado, coches de alquiler y trenes ligeros. Cada residente también recibe una bicicleta eléctrica gratuita. La comunidad tiene varias tiendas y un supermercado.

Aunque no hay automóviles, Culdesac todavía tiene espacios de estacionamiento para visitantes y residentes que los necesitan. Stratman posee un automóvil y lo mantiene fuera de su propiedad, como es requerido, pero dice que “en realidad se ha vuelto menos dependiente de mi vehículo, aunque lo uso para fines comerciales”.

“Siempre he crecido muy introvertida y sólo conmigo misma. Así que venir aquí y conocer a toda la gente amable que he conocido y las conexiones que he hecho es la razón por la que elegí Culdesac. Tener un espacio para vivir y trabajar me ha ahorrado mucho dinero”, afirma.

