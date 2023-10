Hay una tendencia en el Bank of America de cerrar sedes y en el décimo mes del 2023, 15 sucursales dirán adiós. Conoce en qué estados se ubican y a qué se debe esta decisión.

La empresa con sede en Carolina del Norte es reconocida como uno de los mejores empleadores a nivel global por muchas organizaciones como LinkedIn con “Principales empresas de EE. UU.” y Fortune con la lista de las “100 mejores empresas para trabajar” por quinto año consecutivo.

El Bank of America (BAC.N) había anunciado que elevará el pago mínimo por hora desde octubre de 2023, como parte de un proceso gradual que busca mejorar las condiciones de sus trabajadores. Sin embargo, en el mismo mes, se cerrará 15 sedes, que supone un recorte de personal.

¿POR QUÉ BANK OF AMERICA CERRARÁ SUCURSALES EN OCTUBRE 2023?

El cierre de quince sucursales de Bank of America tienen que ver con una tendencia provocada por el auge de la banca en línea. Y es que, de acuerdo con datos estadísticos de 2022, publicados por Forbes, las preferencias de los consumidores han cambiado: el 78% de los adultos estadounidenses prefiere realizar operaciones bancarias digitales en lugar de acudir a una sucursal física . Un 29% de los estadounidenses, en tanto, prefiere realizar operaciones bancarias en persona.

Bank of America aplicará su nuevo aumento salarial en Estados Unidos, como estipula si cronograma que culmina en 2025 (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LAS SUCURSALES QUE BANK OF AMERICA CERRARÁ EN OCTUBRE 2023?

A continuación, conoce la lista de los locales, de acuerdo con los boletines publicados en julio 2023 en Contralor de la Moneda de EE. UU. (U.S. Comptroller of the Currency):

California

En el Estado Dorado, Bank of America dará de baja seis sucursales, luego de haberse cerrado una docena. Las sedes próximas a cerrar son:

2925 Scott Boulevard, Santa Clara

200 Cochrane Plaza, Morgan Hill

1275 Fell Street, San Francisco

3491 McKee Road, San José

1400 Moraga Way, Moraga

2049 Century Park East, Los Ángeles

Michigan

En el estado de Michigan se cerrarán tres sucursales. Estos son:

Centro comercial Doce Oaks, Novi

4000 Baldwin Road, Colinas de Auburn

1310 Sur Rochester Road, Rochester

Massachusetts

Las próximas sedes que se cerrarán:

108 calle principal, Medway

49 calle principal, Franklin

Maryland

El Estado de Línea Antigua cerrará un local y este es:

7170 Cradlerock Way, Columbia

Virginia

Virginia cerrará una sede cuando termine el 2023. Su dirección es:

1111 East Main Street, Richmond

Washington

El estado de Evergreen State cerrará una sede: