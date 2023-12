Ganarse el premio mayor de la lotería Powerball puede ser el sueño de muchos, pero también puede convertirse en una pesadilla si te conviertes en una especie de banco para amigos, familiares y entidades. Solo en algunos estados puede mantenerse en reserva la identidad del ganador y en esta nota te mencionamos cuáles son.

Los especialistas recomiendan que, cuando una persona gane el bote de la lotería más popular de Estados Unidos, tenga o un plan de acción antes de reclamar el millonario boleto.

El objetivo es mantener un perfil bajo, tanto por seguridad, como para evitar caer en derroches, que al final puedan dejarlos con menos dinero que al convertirse en multimillonarios. Por ello, hemos podido ver que, en estados donde no se puede mantener oculta la identidad del ganador, un representante legal posa sonriente con el cheque. Y no podemos olvidar que el ganador del máximo premio en la historia de la lotería Powerball, Edwin Castro, prefirió no aparecer en cámaras y mandó un mensaje escrito. En otros casos, hay personas que prefieren cobrar con máscaras y no contar ni a sus padres.

Kurt Panouses cobrando el cheque de uno de sus clientes para mantenerlo en el anonimato (Foto: Lotería de Florida)

¿EN QUÉ ESTADOS PUEDES PEDIR TU PREMIO DE POWERBALL DE MANERA ANÓNIMA?

Las leyes en 18 estados permiten a los ganadores de la lotería cobrar premios de forma anónima.

