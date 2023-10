Tekashi 6ix9ine y Yailin La Más Viral continúan generando controversia a inicios de octubre de 2023. A pesar de las expectativas de que los artistas de reggaetón llevarían una vida libre de polémicas e insinuaciones, una posible disputa relacionada con una supuesta deuda por el bautizo de su hija Cattelya podría volver a poner en el centro de atención a los intérpretes de “Pa ti”.

No queda duda de que la dominicana y el rapero estadounidense han venido sacando a flote lo mejor de su relación. Desde viajes lujosos a bordo del jet privado de Tekashi hasta declaraciones de La Más Viral fueron parte de la vida de ambos exponentes en las últimas semanas.

Incluso, la también exesposa de Anuel AA se animó a realizar el primer videoclip de su hija Cattleya, logrando números nada desdeñables en las plataformas digitales. Sin embargo, no todo era color de risa en la vida de los presuntos novios.

La dominicana hizo debutar a su hija en el género urbano con su sencillo "Mía" (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram)

Y es que ambos cantantes fueron señalados de no haber cumplido un pago correspondiente al bautizo de Cattleya, la heredera de Yailin y Anuel AA. ¿Será cierto eso?

¿POR QUÉ ACUSARON A YAILIN LA MÁS VIRAL Y TEKASHI 6IX9INE DE NO CUMPLIR UN PAGO?

La denuncia se hizo pública el pasado 6 de octubre en el programa “Lo sé todo” y no tardó en hacerse viral en redes sociales. Según el citado espacio, ambos cantantes tendrían una deuda que ascendería a varios miles de dólares.

“Deben una gran cantidad de dinero”, señalaron en la emisión del programa, haciendo mención a que la información fue proporcionada por el medio “Los dueños del circo”.

"Mía" es la nueva canción de Yailin La Más Viral que incluye la presencia de la hija de Anuel AA (Foto: Yailin La Más Viral / YouTube)

En esa línea, se dio a conocer que la parejita estaría debiendo cerca a los “20 mil dólares” nada más y nada menos que a “la decoradora del bautizo” de Cattleya. Dicho trabajo coincidiría con la grabación del videoclip “Mía” de Yailin, el cual fue un homenaje a su primogénita.

Además, se dio a conocer que hubo una decoración previa en el citado video musical, en donde desmienten categóricamente a Tekashi6ix9ine de toda responsabilidad. “Tekashi quería llevarse los lauros de ‘yo fui el decorador’, porque él iba a ser el que iba grabar el video, él iba a ser el que iba a editar el video, él iba a actuar como el papá en el video”, puntualizaron.

Sobre la razón de la deuda, se especificó que hubo dos escenografías para el video clip, de los cuales se pagó el primero con dinero del rapero de 27 años. ”El primer montaje Tekashi lo pagó, el avance lo dio doña Wanda (Díaz, mamá de Yailin), pero con dinero de Tekashi. ¿Qué pasa? No quiere ese montaje y manda a hacer otro montaje”, añadieron.

El rapero y Yailin La Más Viral volvieron a estar en el centro de la polémica Foto: Tekashi 6ix9ine / Instagram)

Fue ahí que los cantantes de reggaetón habrían aprovechado el montaje armado para que el costo sea más barato, pero jamás previeron que el intérprete del género urbano haga caso omiso a los pagos correspondientes por el videoclip “Mía”.

“Se fueron para Miami”, indicaron en “Los dueños del circo”, dejando en claro además por medio de un mensaje de la decoradora que sigue esperando que finiquiten la deuda que tienen con ella. ”Encima de que no ha pagado, encima de que no contestan, su equipo sí me ha contestado y ellos no han dicho que no van a pagar”, se oye decir.

¿HUBO RESPUESTA DE TEKASHI 6IX9INE Y YAILIN LA MÁS VIRAL?

De momento vale aclarar que ni Yailin ni Tekashi han ofrecido una respuesta inmediata para confirmar o desmentir la información que se ha divulgado tanto en “Lo sé todo” como en “Los dueños del circo”.

Recordemos que, en marzo de este año, Yailin hizo público el nacimiento de Cattleya, la hija que tuvo con Anuel, con quien contrajo matrimonio menos de un año antes, y de quien ahora está divorciada. Esperemos todo se solucione por el bienestar de los artistas y la pequeña.