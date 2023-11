El Programa Visas de Diversidad (DV) 2025 del Departamento de Estado de los Estados Unidos, mejor conocido como la Lotería de Visas, busca beneficiar a cerca de 55,000 personas de países con bajos niveles de migración en Estados Unidos y les otorga la residencia permanente, arrancó el pasado 4 de octubre. El programa abre la posibilidad de que, en un futuro, los elegidos puedan obtener la ciudadanía estadounidense. Todos los detalles del proceso te los explicamos en esta nota que hemos preparado en Depor.

¿Cuándo acabaron las inscripciones para la Lotería de Visas 2025?

El registro para la Lotería de Visas de 2025 termina el martes 7 de noviembre de 2023 a las 12:00 PM (hora del este) (GMT-5). Las autoridades han solicitado a quienes estén interesados en participar que hagan el registro con tiempo y no esperen el último minuto porque la página puede colapsar debido a la demanda.

¿Es posible aplicar después de la fecha límite?

El periodo para aplicar y participar en Lotería de Visas 2025 llegó a su fin este 7 de noviembre, luego de que iniciara el 4 de octubre pasado, y no se aceptarán inscripciones después de la fecha límite. La solicitud era gratuita y el Formulario de Inscripción de DV (DS-5501) se presentaba en línea en la página del Departamento de Estado, una sola vez, ya que si se repetía el trámite se anulaba.

¿Cuándo sabré si fui elegido en la Lotería de Visas 2025?

Se estima que los resultados del sorteo de la Lotería de Visas 2025 se conocerán el 4 de mayo de 2024. Para saber si saliste sorteado, debes ingresar en el sitio web dvprogram.state.gov con los datos de confirmación que se te brindaron al momento que hiciste tu registro. El Departamento de Estado no te enviará una notificación por ningún otro medio. Los participantes DV-2025 deben conservar su número de confirmación hasta al menos el 30 de septiembre de 2025.

¿Cómo se podía participar en la Lotería de Visas 2025?

Para participar se debía llenar el formulario de ingreso E-DV o DS-5501, el cual está en inglés. Para completarlo, había un tiempo máximo de 60 minutos y aunque no eran preguntas complejas, se podía contratar los servicios de un tercero para no cometer errores.

Requisitos para postular a la Lotería de Visas 2025

Para postular al Programa de Visas de Inmigrantes de Diversidad 2025, se debía cumplir ciertos requisitos, entre ellos:

Ser ciudadano de un país con un bajo índice migratorio a EE.UU.

Tener 12 años de educación primaria y secundaria o su equivalente.

O tener, al menos, dos años cumplidos de experiencia laboral, dentro de los últimos cinco años, en una ocupación elegible (designado como Zona Laboral 4 o 5).

¿Qué países no calificaron a la Lotería de Visas 2025?

Bangladesh

Brasil

Canadá

China

Colombia

República Dominicana

El Salvador

Haití

Honduras

India

Jamaica

México

Nigeria

Pakistán

Filipinas

Corea del Sur

Venezuela

Vietnam

¿Registrarse en la Lotería de Visas 2025 tiene algún costo?

No cuesta nada, es totalmente gratis. El Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó que no hay ningún costo para registrarse en el programa Visas de Diversidad (DV) 2025, pero los seleccionados que estén programados para una entrevista deberán pagar una tarifa de solicitud de visa antes de realizar su solicitud formal de visa, donde un funcionario consular determinará si califican para la visa. Debes saber que si sales sorteado, pero no eres elegible, no se reembolsarán las tarifas que pagues por la solicitud de visa.

