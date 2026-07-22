Usuarios de Messenger informaron este 22 de julio sobre inconvenientes en el funcionamiento de la plataforma, con problemas que estarían dificultando el envío de mensajes y el acceso habitual al servicio de mensajería de Facebook. La falla provocó numerosos reportes en redes sociales y páginas de seguimiento de interrupciones, mientras los usuarios esperan que Meta brinde detalles sobre la causa del problema y el plazo para restablecer por completo la aplicación.

Según los reportes registrados en la plataforma Downdetector, la interrupción afectó tanto la aplicación móvil como la versión web de Facebook. En el caso de Messenger, varios usuarios señalaron problemas para utilizar el servicio de mensajería, como dificultades para cargar conversaciones, enviar mensajes y comunicarse con sus contactos.

Usuarios reportan fallas en Messenger que afectan el envío de mensajes y el acceso a la plataforma. | Crédito: Meta

¿Qué problemas presentó Messenger y Facebook?

La falla afectó diferentes funciones del ecosistema de Meta. Entre los principales problemas reportados por los usuarios estuvieron:

Servicio afectado Problemas reportados Facebook Feed que no cargaba, errores al actualizar y acceso limitado a algunas funciones Messenger Interrupciones en el servicio de mensajería y dificultades para usar la plataforma Versión web y aplicación Fallas de conexión y problemas de funcionamiento

Los reportes comenzaron a multiplicarse durante la jornada, mientras miles de usuarios acudieron a otras redes sociales para informar sobre la caída y confirmar si se trataba de un problema generalizado.

Mientras se restablecía el servicio, algunos usuarios optaron por verificar su conexión a internet, reiniciar la aplicación o esperar una actualización por parte de Meta. Este tipo de interrupciones puede afectar temporalmente la comunicación de millones de personas que utilizan Messenger como una de sus principales herramientas para enviar mensajes.