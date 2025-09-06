El deseo de numerosos fanáticos del fútbol es evidente: asistir al Mundial 2026, experimentar la emoción de las gradas y ver a su selección competir en uno de los torneos más esperados. No obstante, antes de preocuparse por camisetas, vuelos o boletos al estadio, existe un paso crucial que determinará si disfrutas la experiencia en vivo o desde tu sala: obtener la visa estadounidense.

El primer obstáculo: la visa B1/B2

Estados Unidos, junto con México y Canadá, será anfitrión de la Copa del Mundo, y para entrar a territorio estadounidense necesitarás la visa tipo B1/B2, que autoriza viajes de turismo y negocios.

Aunque el trámite puede parecer rutinario, la realidad es que no es un proceso rápido y la advertencia del Departamento de Estado de EE.UU. es clara: si no lo haces con anticipación, podrías quedarte sin Mundial.

El proceso incluye llenar el formulario DS-160, pagar alrededor de 435 dólares y presentarse a la entrevista en la embajada. | Crédito: FIFA

Paso a paso: así comienza el trámite

El proceso arranca con el formulario DS-160, disponible en la página oficial de la Embajada de Estados Unidos. Este documento recoge toda tu información personal, así que la recomendación es llenarlo con calma y con total precisión. Los agentes migratorios evaluarán tu perfil basándose en factores como tu empleo, extractos bancarios, propiedades, familia y, por supuesto, tu motivo de viaje.

En la casilla donde se pregunta por la razón del viaje puedes escribir que deseas asistir al Mundial, pero lo ideal es especificar una ciudad sede para mostrar claridad en tus planes.

Los trámites de visa en EE.UU. ya generan preocupación entre quienes planean viajar al Mundial 2026. | Crédito: AFP

Los costos en dólares

Una vez completado el formulario, deberás pagar una tarifa de 185 dólares, que corresponde al derecho de solicitud. Este pago puede hacerse en línea o a través de bancos autorizados.

Si tu visa resulta aprobada tras la entrevista, deberás cubrir un pago adicional de 250 dólares. Este cobro especial entrará en vigor desde el 1 de octubre de 2025, y fue establecido durante la administración Trump.

En total, el trámite asciende aproximadamente a 435 dólares, un monto que puede variar según la tasa de cambio del día en que hagas las transacciones.

El tiempo de espera: la parte más complicada

Más allá del dinero, el factor que más complica el trámite es el tiempo de espera. Actualmente, conseguir una cita en la Embajada de Estados Unidos en Colombia puede tardar cerca de 398 días. Sí, más de un año.

Aunque a veces se liberan cupos porque otras personas cancelan, la recomendación es revisar constantemente el calendario en la web oficial. Hay agencias que prometen adelantar las citas, pero lo cierto es que ninguna garantiza la aprobación del documento, ya que la decisión final siempre está en manos del cónsul.

La entrevista: el momento decisivo

El solicitante deberá asistir a dos citas: una para la toma de datos biométricos y otra para la entrevista con el cónsul. En esta última, es importante llevar documentos que respalden todo lo que declaraste en el formulario DS-160. Las respuestas deben ser claras, coherentes y verídicas.

Ese mismo día el funcionario te dirá si la visa fue aprobada o rechazada. Si recibes la aprobación, habrás dado el paso más importante para cumplir tu sueño mundialista.