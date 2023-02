Año tras año, miles de personas, especialmente de Latinoamérica, viajan a los Estados Unidos en busca del “sueño americano”, oportunidad que buscan para salir adelante junto a sus familias. Sin embargo, muchos de ellos no tienen conocimiento sobre una visa de trabajo de la categoría B, llamada “H-2B”, que te ofrece este beneficio para que puedas laborar en USA de forma legal. En la siguiente nota te contaremos de qué trata, quiénes pueden aplicar, cuáles son los trabajos más comunes gracias a este tipo de visado y también qué es lo que pasaría si decides quedarte en el país con este tipo de visa. Sigue leyendo y conoce toda la información sobre la visa H-2B.

¿Qué es una visa de trabajo H-2B?

El programa H-2B es un tipo de visa de trabajo que permite a los empleadores o agentes de empleo estadounidenses, que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos, traigan extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura. Debe llenar el Formulario I-129, Petición de Trabajador no Inmigrante, a nombre del trabajador prospecto.

¿Cuánto cuesta una visa H-2B?

La tarifa para presentar el formulario I-129 es de 460 dólares. Esta tarifa no es reembolsable, por lo que si USCIS rechaza la solicitud o el patrocinador decide no continuar con el proceso, no se podrá recuperar el dinero.

Este es el ránking de los trabajos más solicitados con la visa H-2B

¿Cuáles son los trabajos más solicitados con la visa H-2B?

De acuerdo al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el trabajo más solicitado para obtener esta visa es el de jardinero, que ocupa un 57.41% de las solicitudes. Le siguen trabajadores forestales y cortadores de carnes, aves y pescados con poco más de 8%. Entre otros trabajos también tenemos lo que es servicios de limpieza, asistentes en actividades de entretenimientos, meseros, cocineros, etc. A continuación, te dejamos con el listado completo.

¿Qué pasa si me quedo en Estados Unidos con una visa H-2B?

Si cuentas con una visa de trabajo H-2B no hay ningún problema. Mientras te encuentres trabajando en los Estados Unidos gracias a la visa H2 en la categoría B, puedes obtener la residencia permanente o tarjeta verde, siempre y cuando te patrocine un familiar que ya la tenga. También te puede apadrinar tu propio empleador, por lo que es una buena solución legal para que puedas quedarte en el país y salir adelante.





