Si llegas a encontrarte con una culebra de vivos colores en el sur de Florida —o en cualquier parte del estado— la FWC quiere que le tomes una foto. La agencia busca la colaboración del público para registrar avistamientos de la serpiente arcoíris, una especie tan rara como difícil de observar.

Esta serpiente no venenosa, nativa de la región, solía habitar Fisheating Creek, en el condado Glades. Sin embargo, no se han reportado avistamientos desde 1952. La FWC busca ahora determinar si la especie todavía sobrevive en esta parte del estado.

Kevin Enge, investigador del Instituto de Investigación de Pesca y Vida Silvestre de la FWC, explicó: “Necesitamos ayuda de los floridanos y visitantes para entender mejor dónde todavía se encuentran las serpiente arcoíris en el estado. Cada reporte de avistamiento nos proporciona datos valiosos sobre su distribución actual y nos ayuda a evaluar la salud de la especie en Florida”.

La FWC pidió ayuda ciudadana para localizar a la rara serpiente arcoíris en Florida. | Crédito: FWC

¿Cómo reconocer a la serpiente arcoíris?

De acuerdo con la FWC, resulta difícil confundirla con otra especie. Su aspecto es llamativo:

Cuerpo negro o azul-violeta iridiscente con tres rayas rojas a lo largo del dorso.

con tres rayas rojas a lo largo del dorso. Escamas en labios y barbilla amarillas con manchas violetas .

. Tamaño adulto: entre 3 y 4 pies de longitud (alrededor de un metro).

¿Dónde se puede encontrar?

Aunque su rastro en el sur de Florida se perdió hace más de 70 años, todavía existen poblaciones en el condado de Lake, en el Panhandle y en algunas zonas del norte de la península, sobre todo en las cuencas de los ríos St. Marys, St. Johns y Suwannee, según el Museo de Historia Natural de Florida.

La especie es semiacuática, por lo que suele hallarse cerca de cuerpos de agua como ríos, manantiales y ciénagas salobres. Su presa principal son las anguilas americanas, aunque los juveniles también se alimentan de renacuajos y lombrices de tierra.

¿Son peligrosas?

A pesar de su aspecto exótico, no representan una amenaza ni para las personas ni para las mascotas. Las presas son tragadas vivas sin constricción, y la serpiente no es venenosa.

Una subespecie de este reptil nativo al sur de la Florida antes se podía encontrar en Fisheating Creek en el condado Glades. | Crédito: FWC

¿Por qué han disminuido en número?

Los expertos señalan dos causas principales:

Disminución de la anguila americana, su fuente principal de alimento. Pérdida de hábitat, que ha reducido sus zonas de distribución.

En otros estados, la enfermedad fúngica de las serpientes también ha puesto en riesgo a las poblaciones de culebras arcoíris, lo que genera preocupación sobre su supervivencia a largo plazo.

¿Qué hacer si ves una serpiente arcoíris?

La FWC pide reportar el avistamiento en línea mediante un formulario oficial. Además, las fotografías son de gran utilidad para confirmar la presencia del animal en el estado.

Así que, si en una caminata cerca del agua en Florida te sorprende una culebra de vivos colores, no entres en pánico: toma tu celular y ayúdala a volver al mapa después de más de siete décadas de silencio.