Este domingo 9 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl 2025 entre Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs, un enfrentamiento que al Medio Tiempo tiene un atractivo que es de interés para aquellos que son y no son fanáticos de la NFL: el Halftime Show. Para esta edición, quien se encargará de brindar el espectáculo será el artista Kendrick Lamar junto a SZA, y podrás seguirlo desde las 8:00 p.m. Tiempo del Este a través de Telemundo (señal para Estados Unidos) . No te pierdas todas las incidencias del Halftime Show del Super Bowl 2025 y míralo minuto a minuto desde el Caesars Superdome en New Orleans.

Telemundo EN VIVO - dónde ver el Halftime Show del Super Bowl 2025: Eagles vs. Chiefs (Video: Telemundo Deportes)