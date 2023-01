¡Juntos por primera vez! La cantante de Reino Unido, Adele, podría hacer historia nuevamente durante la próxima entrega de los premios Grammy, en su edición número 65, a realizarse el próximo domingo 5 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles, California. Sigue leyendo para enterarte de todos los detalles. Adele confirmó su presencia en la entrega de premios más importante de la música y lo hará junto a nada más y nada menos que a su colega musical y compatriota, San Smith. Como se sabe, ambos artistas están nominados a llevarse un premio Grammy.

¿Por qué causa sorpresa el junte entre Adele y San Smith?

Todo empezó por una teoría que circula a través de las redes sociales, en la que afirman que Adele y San Smith son la misma persona. En el video se muestra cómo el curioso usuario reproduce al revés la canción Hello de Adele y en esta da como resultado la voz de Sam Smith.

La teoría de que Adele y Sam Smith son la misma persona empezó a cobrar más fuerza luego de que los seguidores de ambos artistas afirmaran que nunca los han visto juntos en algún evento o premiación. No solo eso, cuando Adele tuvo un gran cambio físico, lo mismo ocurrió con Adam Smith, por lo que los rumores fueron cobrando más adeptos.

Otras teorías aseguran que cuando Adele o Sam Smith lanzan álbumes, el otro desaparece por lo que generan sospechas entre sus seguidores, pues en ninguna ocasión han sido vistos juntos o en algún evento en común. Sin embargo, esta teoría se terminará este fin de semana, cuando ambos se vean por primera vez en la alfombra roja de los Grammy.

¿A qué categorías fue nominada Adele?

Como se sabe, Adele está nominada en 7 categorías: ‘Grabación del año’, ‘Álbum del año’ con ‘30′, ‘Canción del año’ con ‘Easy on me’, ‘Mejor video musical’ con ‘Easy on me’, ‘Mejor interpretación pop solista’ con ‘Easy on me’, ‘Mejor álbum pop’ con ‘30′ y ‘Mejor film de música’ con ‘Adele one night only’.

¿A qué categorías fue nominado Sam Smith?

Por su parte, Sam Smith también está nominado a los Grammy en la categoría de ‘Mejor dúo/grupo pop’ por la canción ‘Unholy’ al lado de Kim Petras como parte de su álbum ‘Gloria’, el cual se estrenó el pasado viernes 27 de enero.

