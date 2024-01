Lionel Messi fue elegido como el ganador del premio The Best de la temporada 2023, por delante de su excompañero Kylian Mbappé y el goleador Erling Haaland. El anuncio desató polémica en las redes sociales.

Este lunes se llevó en Londres la gala de The Best FIFA, Un premio individual de fútbol que la FIFA entrega desde el 2016 con la finalidad de reconocer a los mejores jugadores del mundo, en este caso del 2023.

Además de Lionel Messi, los finalistas fueron el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland, de magnífica temporada en el Manchester City. Horas antes de la ceremonia, el jugador del Inter Miami sorprendió al mundo con su decisión de permanecer en Florida, Estados Unidos, para continuar con los trabajos de pretemporada de su equipo.

Muchos interpretaron la decisión de Messi de no viajar a Londres como un indicio de que el resultado no le sería favorable.

Lionel Messi volvió a ganar el premio The Best

En opinión de la prensa especializada, el futbolista que partía con ventaja de obtener el premio The Best era Erling Halland, debido a que consiguió el triplete de la temporada 2023 con el Manchester City (Premier League, Champions League y la Copa FA).

Sin embargo, la FIFA anunció hace minutos como el ganador del premio The Best a Messi, quien tan solo había obtenido la Ligue 1 francesa 2022-23 (desde julio se incorporó al Inter Miami y no estuvo jugando torneos en Europa).

De esta manera, el jugador de 36 años consiguió en tres ocasiones el premio The Best y sus colegas Robert Lewandowski y Cristiano Ronaldo se quedaron con dos. Los dos primeros galardones fueron obtenidos por la ‘Pulga’ en el 2019 y el 2022.

El exfutbolista Thierry Henry recogió el premio The Best en nombre de Lionel Messi.(Foto: Adrian DENNIS / AFP).

Además de ganar el premio The Best, Messi integra el mejor once de la temporada 2023.

Las reacciones que dejó el premio The Best

El nuevo premio ganado por Lionel Messi generó polémica en las redes sociales, pues muchos usuarios consideraron que no hubo justicia.

“Ya él se ganó lo que debía ganarse en su época, esto ya es absurdo. ¡BASTA!”, “Año 2050, Leo Messi entra en el mejor 11 de la FIFA por hacer un regate a su nieto en el jardín de su casa”, “El futbolista más protegido de la historia, no engañan a nadie”, fueron algunos de los comentarios.

Año 2050, Leo Messi entra en el mejor 11 de la FIFA por hacer un regate a su nieto en el jardín de su casa — Sara 💛 (@SMmad90) January 15, 2024

Títulos de Messi en 2023: Leagues Cup



Títulos de Haaland en 2023: Mundial de clubes, Premier League, Champions League, Supercopa de Europa, Mundial de Clubes, Bota de Oro



Premio The Best: Lionel Messi.



El futbolista más protegido de la historia, no engañan a nadie. 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/sR4EoUVh6Q — MT (@MadridTotal_) January 15, 2024

El resumen de la carrera de Messi:



• 15 años de carrera donde su club tenía todo el estamento arbitral comprado.

• El mundial más corrupto de la historia con récord de penaltis.

• Premios individuales robados. pic.twitter.com/OeO8Hg9qHA — gam (@mbafraudee) January 15, 2024

Sin embargo, los fanáticos del capitán argentino defendieron el veredicto, mediante memes y mensajes divertidos.

Messi despertándose de la siesta en Miami y enterándose que ganó el The Bestpic.twitter.com/X9n6wyaWzH — Wanchope Cinéfilo (@WanchopeCinefil) January 15, 2024

Messi con 36 ////// Cristiano con 36



Cada uno elige cómo retirarse. pic.twitter.com/WBhCCDFTcn — Trujillo. (@GxlDeFerminn) January 15, 2024

Campeón Mundial, 8 Balones de Oro y The Best. LIONEL ANDRÉS MESSI ES EL MEJOR DEL MUNDO INDISCUTIDO pic.twitter.com/oDwpCTL6iD — PEPE (@soyunargento) January 15, 2024

La reacción del padre de Erling Haaland tras conocer que Messi ganó el premio The Best

Lionel Messi no fue el único gran ausente en la gala del premio The Best. El jugador del Manchester City, Erling Haaland, no se trasladó a Londres, pero en su lugar fue su padre Alfie, que era el llamado a recibir el galardón.

Tras conocer que Lionel Messi ganó el premio The Best, Alfie fue enfocado por las cámaras y su sorpresa fue más que evidente.

Alfie Haaland’s face after Messi got announced as the winner💀😭😭 pic.twitter.com/OIao3vBObz — Freddy (@freddyCR7LA) January 15, 2024

