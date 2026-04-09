ADT de Tarma recibe a Alianza Lima en partido correspondiente a la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se disputará este martes 14 de abril en el Estadio Unión Tarma. Los locales se hacen fuertes en la altura, mientras que los blanquiazules intentarán imponer su jerarquía individual para romper una racha irregular fuera de Matute.

Pronósticos: ADT vs Alianza Lima

Ambos equipos marcan: Sí – 1.88 vía Te Apuesto

Más de 0.5 goles en el primer tiempo – 1.44 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido de ADT vs Alianza Lima

ADT sumó en tres de sus cuatro presentaciones casa, incluyendo el empate ante Melgar (1-1) en la fecha pasada y una victoria ante Sport Boys (1-0).

Ambos equipos anotaron en tres de los últimos cuatro compromisos de ADT.

Alianza Lima tiene una sola victoria fuera de casa en el torneo.

En la temporada pasada, ADT se quedó con el triunfo ante los blanquiazules en casa (3-0).

Los dirigidos por Pablo Guede apenas tienen un gol como visitantes en el Apertura.

Análisis y estado de forma: ADT vs Alianza Lima

ADT se enfrenta a Alianza Lima en un atractivo compromiso de la décima jornada del Torneo Apertura. Los locales intentarán mostrar su mejor versión ante un equipo blanquiazul que necesita el triunfo para no perder terreno en la lucha por el campeonato.

Los dirigidos por el español Pablo Tobbiani vienen de perder ante Cienciano (3-2) en Cusco, mientras que en el anterior compromiso frente a su afición igualaron con Melgar (1-1). Se ubican en la decimocuarta posición con nueve puntos.

Por su lado, Alianza Lima es segundo con 20 unidades, a tres del líder Los Chankas y solo uno por encima de Cienciano. Los dirigidos por Pablo Guede cayeron la jornada pasada en el clásico ante Universitario (1-0) y tienen récord como visitantes de un triunfo, dos empates y una derrota.

Ante las características de la cancha, y el nivel de ambos equipos, se espera un compromiso de mucha intensidad, con ADT llevando la iniciativa, mientras que Alianza estará esperando el momento justo para contragolpear. Es importante señalar que los de Tobbiani apenas tienen una derrota jugando en casa, por lo que buscarán imponerse ante un cuadro visitante que llega golpeado y con ganas de dar vuelta a la historia.

Nuestra apuesta segura: ambos equipos marcan

Por el estilo de juego que tienen ambos equipos, y los antecedentes de ADT, es probable que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en tres de las últimas cuatro presentaciones de los dirigidos por Tobbiani.

Asimismo, estas escuadras marcaron en dos de los cuatro duelos más recientes de Alianza Lima.

Apuesta 1: ADT vs Alianza Lima: Ambos equipos marcan: Sí – 1.88 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: gol en el primer tiempo

Ante el fútbol que muestra ADT en casa, y la necesidad de Alianza Lima, se espera un partido abierto desde el inicio, por lo que se podría anotar al menos un gol en el primer tiempo. Esto se dio en la última presentación de ADT, así como en sus cuatro encuentros en casa.

De igual manera, esto se dio en el duelo entre ambos de la temporada pasada en el Estadio Unión Tarma.

Apuesta 2: ADT vs Alianza Lima: Más de 0.5 goles en el primer tiempo – 1.44 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas: ADT vs Alianza Lima

Resultado Cuotas ADT 3.13 Empate 3.08 Alianza Lima 2.46

Alineaciones probables: ADT vs Alianza Lima