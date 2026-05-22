Este sábado 23 de mayo, el Valencia recibe al ya coronado campeón Barcelona en el Estadio de Mestalla para la jornada final de La Liga. Mientras el equipo local busca una plaza europea, los catalanes quieren cerrar la temporada con un resultado positivo en un partido que será especial.

Pronósticos del Valencia vs Barcelona

Triunfo del Barcelona: 1.90

Barcelona / Barcelona (Descanso/Final): 2.78

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Puntos clave para el partido de Valencia vs Barcelona

El Barcelona anotó un promedio de 4.8 goles por partido en sus últimos cinco enfrentamientos contra el Valencia.

El Valencia registra el segundo promedio más bajo de goles en la primera mitad (0.28) en sus partidos de La Liga como local esta temporada.

El Barcelona posee el promedio más alto de goles en la primera mitad como visitante (0.94) en toda la competencia.

Este será el último partido de Robert Lewandowski con el Barcelona. El delantero polaco marcó nueve goles en seis apariciones contra el Valencia.

Análisis y estado de forma: Valencia vs Barcelona

El Valencia llega a la última jornada con la motivación de asegurar un puesto en la Conference League. Su reciente victoria 4-3 sobre la Real Sociedad, incluso con un jugador menos, demuestra su capacidad de lucha. Sin embargo, su destino no depende enteramente de ellos, ya que necesitan una combinación de resultados para lograr su objetivo europeo, lo que les obliga a buscar la victoria.

El Barcelona, ya campeón de La Liga, afronta este partido sin la presión del resultado. Tras una temporada dominante, el equipo de Hansi Flick busca cerrar la campaña con solidez. El principal foco emocional será la despedida de Robert Lewandowski, lo que podría servir como un incentivo adicional para que el equipo busque la victoria en Mestalla y le brinde un cierre memorable a su goleador.

Nuestra apuesta segura: Barcelona gana el partido

Aunque el Barcelona ya aseguró el título, su rendimiento no ha disminuido, como lo demostró su victoria 3-1 ante el Betis. La motivación de despedir a Robert Lewandowski con un triunfo añade un factor clave. El historial reciente es abrumadoramente favorable a los catalanes, lo que justifica su favoritismo en las cuotas. La cuota de 1.85 refleja un valor adecuado para la victoria del campeón en este cierre de las apuestas de La Liga.

Apuesta de valor: Barcelona / Barcelona (Descanso/Final)

Esta selección se basa en los patrones de anotación de ambos equipos. El Valencia tiene uno de los promedios de goles más bajos en las primeras mitades jugando en casa (0.28), mientras que el Barcelona es el equipo más efectivo como visitante en ese mismo período (0.94). Si el Barcelona impone su ritmo desde el inicio y se va al descanso con ventaja, la probabilidad de que mantenga el resultado hasta el final es alta, respaldado por su solidez defensiva. La cuota de 3.00 ofrece un valor considerable para un escenario apoyado por las estadísticas.

Comparativa de cuotas: Valencia vs Barcelona

Alineaciones probables: Valencia vs Barcelona