Alianza Lima recibe la visita de Los Chankas en partido correspondiente a la jornada 16 del Apertura de la Liga 1, que se disputará este sábado 23 de mayo en el Matute. Los dirigidos por Pablo Guede tienen 36 puntos y los visitantes suman 33, por lo que es el partido decisivo en la definición del torneo.

Pronósticos: Alianza Lima vs Los Chankas

Menos de 2.5 goles: 2.00

No marcan ambos equipos: 1.60

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Puntos claves para el partido de Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima tiene una sola derrota en el Torneo Apertura (1-0 vs Universitario).

Ambos equipos no marcaron en seis de los anteriores ocho encuentros de los blanquiazules.

Los dirigidos por Pablo Guede empataron su último duelo en casa (1-1 vs Sporting Cristal).

Se anotaron menos de 2.5 goles en seis de los últimos siete compromisos.

Los Chankas empataron sus partidos más recientes fuera de casa (1-1 vs Cusco).

Alianza Lima ganó los dos partidos ante Los Chankas en la temporada pasada.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs Los Chankas

Alianza Lima se medirá a Los Chankas en partido de la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1. Se trata de un enfrentamiento que define el campeonato, por lo que ambos equipos saldrán con todo en busca de los tres puntos.

Los blanquiazules se encuentran en la primera posición con 36 puntos, mientras que Los Chankas viven un semestre de ensueño, ya que suman 33 unidades y se ubican en la segunda casilla de la tabla. El equipo local con un triunfo se quedaría con el campeonato del Apertura.

Alianza Lima viene de vencer a Cienciano (0-1), mientras que en la última presentación en casa los blanquiazules empataron con Sporting Cristal (1-1). Cabe mencionar que los líderes ganaron seis de sus siete duelos frente a su afición.

Por su lado, Los Chankas mostraron un gran fútbol en el torneo, pero vivieron unas últimas semanas irregulares, que le permitió a Alianza Lima tomar el liderato. Los dirigidos por Walter Paolella vencieron al Moquegua (1-0) el pasado fin de semana.

Ante el rendimiento de ambos equipos se espera un partido cerrado, aunque Alianza Lima es claro favorito por su buen momento y la localía.

Nuestra apuesta segura: menos de 2.5 goles

Por los resultados del semestre, es probable que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en siete de los últimos diez encuentros de los blanquiazules, donde se incluyen sus dos partidos más recientes.

Asimismo, esto se dio en seis de las anteriores siete presentaciones de Los Chankas, así como en dos de los tres encuentros más recientes entre ambos.

Apuesta de valor: duelo con valla invicta

Se espera un partido muy parejo, por lo que podría terminar sin goles de ambos equipos. Esto se dio en cuatro de los seis compromisos más recientes de los dirigidos por Guede, así como en seis de las últimas siete presentaciones de Los Chankas.

De igual forma, ambos equipos no anotaron en tres de los anteriores cuatro duelos entre ambos.

Comparativa de cuotas: Alianza Lima vs Los Chankas

Alineaciones probables: Alianza Lima vs Los Chankas