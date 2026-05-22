Moquegua y Universitario se verán las caras en un duelo de la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1, que se jugará este sábado 23 de mayo. Se trata de un enfrentamiento entre dos equipos que viven un presente muy irregular. Los cremas intentarán sacar a relucir su mejor versión para mantenerse en la zona alta de la tabla.

Pronósticos: Moquegua vs Universitario

Ambos equipos marcan: 1.83

Más de 2.5 goles: 2.01

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Puntos claves para el partido Moquegua vs Universitario

Universitario tiene cuatro partidos sin ganar entre Liga 1 y la Copa Libertadores.

En nueve de los últimos diez duelos del Moquegua se marcaron más de 2.5 goles.

Moquegua tiene tres compromisos sin perder frente a su afición.

Universitario igualó sus anteriores dos presentaciones fuera de casa.

Este será el primer enfrentamiento entre ambos equipos.

Análisis y estado de forma: Moquegua vs Universitario

Moquegua y Universitario se medirán en un duelo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales vienen de caer en dos de sus anteriores tres presentaciones, mientras que los tricampeones llegan con dos compromisos sin ganar en el campeonato.

Los dirigidos por Jaime Serna se ubican en la decimoprimera posición de la tabla con 17 puntos. Los recién ascendidos vienen de caer por la mínima diferencia ante Los Chankas (1-0). Mientras que en el duelo más reciente en casa igualaron con AD Tarma (2-2).

Por su parte, Universitario entre semana empató sin goles en su visita a Nacional (0-0) en Montevideo. Además, en la jornada pasada los cremas cayeron en casa por la mínima diferencia ante Atlético Grau (0-1).

Ante las características de ambos equipos y al tratarse de la penúltima jornada se espera un partido abierto. Por la calidad de su plantilla, Universitario aparece como favorito en las apuestas.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos marcan

Por las presentaciones más recientes no extrañaría que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los anteriores cinco partidos de Moquegua, así como en seis de los últimos ocho duelos de la U.

Apuesta de valor: Duelo con varios goles

Por los problemas defensivos de Moquegua y sus resultados más recientes es probable que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en nueve de los últimos diez compromisos de los recién ascendidos.

De igual forma, en las anteriores dos victorias de Universitario se superó esa cantidad de goles.

Comparativa de cuotas Moquegua vs Universitario

Alineaciones probables Moquegua vs Universitario