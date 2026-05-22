Sport Huancayo se enfrentará al Cienciano en duelo de la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales llegan muy necesitados luego de perder tres de sus últimos cuatro partidos, mientras que el equipo dirigido por Horacio Melgarejo viene de caer ante Alianza Lima.

Pronósticos: Sport Huancayo vs Cienciano

Ambos equipos anotan: 1.53

Más de 9.5 córners: 2.07

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Puntos claves para el partido Sport Huancayo vs Cienciano

Anotaron ambos equipos en los siete duelos más recientes de Sport Huancayo.

En el último partido fuera de casa del Cienciano anotaron ambos equipos.

Sport Huancayo ganó sus anteriores dos encuentros en casa.

Cienciano tiene un solo triunfo en sus últimos cinco duelos como visitantes entre Liga 1 y Sudamericana.

Se marcaron más de 2.5 goles en dos de los pasados tres encuentros de los visitantes.

Análisis y estado de forma: Sport Huancayo vs Cienciano

Sport Huancayo recibe la visita del Cienciano en duelo de la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los locales viven un semestre muy irregular, por lo que necesitan sumar tres puntos. En cambio, el equipo del Cusco quiere mantenerse en la tercera posición.

Los dirigidos por Richard Pellejero perdieron tres de sus últimos cuatro partidos. En la jornada pasada cayeron ante Melgar (4-1), pero ganaron en la presentación más reciente en casa ante Juan Pablo II (2-1). Se ubican en la decimosexta casilla con 15 puntos.

Por su parte, Cienciano perdió la fecha pasada ante Alianza Lima (0-1), pero los dirigidos por Horacio Melgarejo consiguieron los tres puntos en su visita más reciente frente al Atlético Grau (1-2). Se encuentran en la tercera posición con 29 unidades.

Ante la realidad de cada plantilla no hay duda que Cienciano aparece como favorito, pero se espera un compromiso parejo.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos marcan

Por los antecedentes más recientes de los locales es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en los últimos siete partidos de Sport Huancayo. También, esto se dio en la anterior visita del Cienciano.

Además, anotaron ambos equipos en los anteriores cuatro enfrentamientos entre estos clubes.

Apuesta de valor: Más de 9.5 córners

Ante las características del partido y el estilo de juego que tienen ambos equipos es probable que se cobren más de 9.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en las últimas dos presentaciones en casa de Sport Huancayo.

De igual manera, en dos de las tres visitas más recientes del Cienciano se superó esa cantidad de tiros de esquina.

Comparativa de cuotas Sport Huancayo vs Cienciano

Alineaciones probables Sport Huancayo vs Cienciano