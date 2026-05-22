Los pronósticos de Bayern vs Stuttgart definen al campeón de la DFB Pokal este sábado 23 de mayo de 2026 en el Olympiastadion de Berlín. El equipo bávaro busca el doblete doméstico frente a un Stuttgart que intentará defender su título en un escenario complejo.

Pronósticos del Bayern vs Stuttgart

Triunfo del Bayern: 1.30

Más de 3.5 goles: 1.72

Puntos clave para el partido de Bayern vs Stuttgart

El Bayern registró un promedio de 3.45 goles por partido en 40 encuentros de competiciones domésticas esta temporada.

Ocho de los últimos 10 partidos del Bayern en todas las competiciones, y cinco de los siete más recientes del Stuttgart, finalizaron con más de 3.5 goles.

El Bayern ganó los últimos cinco enfrentamientos directos contra el Stuttgart, anotando un total de 18 goles en ese periodo.

Harry Kane marcó 58 goles en 50 partidos para el Bayern esta temporada, incluyendo un triplete en su último encuentro.

Análisis y estado de forma: Bayern vs Stuttgart

El Bayern llega a esta final como campeón de la Bundesliga, habiendo perdido solo un partido de liga en toda la temporada. El equipo de Vincent Kompany ha demostrado una capacidad ofensiva abrumadora, anotando 122 goles en el torneo local. Su dominio sobre el Stuttgart esta temporada es total, con tres victorias en tres partidos, incluyendo un 5-0 y un 4-2 en la liga, lo que les otorga una ventaja psicológica considerable.

Por su parte, el Stuttgart completó una campaña exitosa al asegurar el cuarto puesto y la clasificación a la Champions League. Llegan a la final con una racha de cinco partidos sin perder, aunque cuatro de ellos fueron empates. Su rendimiento como visitante ha sido inconsistente, con solo nueve victorias en 21 partidos fuera de casa en competiciones domésticas, un factor a considerar para una final en sede neutral.

Nuestra apuesta segura: Bayern gana el partido

El favoritismo del Bayern en el mercado 1X2 está justificado por su rendimiento y los antecedentes directos. El equipo ganó los últimos cinco duelos contra el Stuttgart, demostrando una superioridad táctica y técnica. Además, el Bayern solo sufrió tres derrotas en 54 partidos en todas las competiciones esta temporada. La diferencia de 27 puntos en la clasificación de la Bundesliga entre ambos clubes refleja la brecha de calidad actual, haciendo que la victoria del Bayern sea el resultado más probable.

Apuesta de valor: más de 3.5 goles

El mercado de goles ofrece una cuota de valor considerable. La tendencia de ambos equipos apunta a un partido con múltiples anotaciones. Siete de los últimos diez enfrentamientos directos superaron la línea de 3.5 goles. Esta temporada, los partidos del Bayern promediaron 4.65 goles en la Bundesliga, mientras que los del Stuttgart promediaron 3.53. Con el poder ofensivo del Bayern y la capacidad del Stuttgart para marcar, un resultado con cuatro o más goles es un escenario con alta probabilidad.

Comparativa de cuotas: Bayern vs Stuttgart

Alineaciones probables Bayern vs Stuttgart