Análisis y pronósticos para el ADT vs Universitario. Un duelo por la primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.

Universitario inicia el Torneo Clausura enfrentando a ADT, en un duelo de la primera jornada que se disputará este sábado 18 de julio en el estadio Unión Tarma. Los cremas quieren iniciar el campeonato mostrando una gran versión, mientras que el ‘Vendaval Celeste’ intentará aprovechar la altura para dar el primer golpe.

Pronósticos ADT vs Universitario

Apuesta sin empate – Universitario – 1.65 vía Stake

vía Menos de 2.5 goles – 1.67 vía Stake

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Análisis y estado de forma: ADT vs Universitario

Universitario inicia el Torneo Clausura con la obligación de volver a pelear por el campeonato luego de su irregular primer semestre del año. El cuadro crema mantiene la base del equipo e incorporó nuevas alternativas para ampliar el plantel. Tienen la misión de mostrar su mejor versión desde la primera fecha.

Por su parte, AD Tarma se ubicó en la décima casilla del Torneo Apertura, por lo que intentarán conseguir mejores resultados en el segundo semestre. El conjunto dirigido por Pablo Trobbiani mantuvo gran parte del plantel y quieren hacerse fuerte como local para comenzar el torneo con un resultado positivo frente a uno de los candidatos al título.

Cabe mencionar que el antecedente más reciente favorece a Universitario. Los cremas derrotaron 2-0 a ADT durante el Torneo Apertura. Es probable que la historia se repita por las diferencias entre las plantillas, aunque al tratarse de una primera fecha en la cancha complicada de Tarma no extrañaría que el partido sea muy parejo.

Nuestra apuesta segura: Universitario empate apuesta no válida

Universitario cuenta con un plantel de mayor jerarquía y viene de conseguir una victoria en su amistoso de pretemporada ante Millonarios. Sin embargo, visitar Tarma siempre representa una prueba compleja por las condiciones de la altura y el rendimiento que suele mostrar ADT como local.

El mercado Apuesta sin empate – Universitario es alternativa atractiva, ya que respalda el favoritismo del conjunto crema, pero devuelve la inversión en caso de empate, algo que tampoco sería extraño en un duelo de primera fecha.

Apuesta de valor: Menos de 2.5 goles

Por las características del partido y la actualidad de ambos equipos no extrañaría que se anoten menos de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos tres encuentros de Universitario entre Copa de la Liga y el amistoso con Millonarios de Colombia.

Asimismo, esto se dio en la derrota de AD Tarma por Copa de la Liga. Igualmente, se anotaron menos de 2.5 goles en tres de los anteriores cuatro choques entre ambos en este escenario.

Comparativa de cuotas ADT vs Universitario

Alineaciones probables ADT vs Universitario