Alianza Lima recibe la visita de UTC en duelo correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, que se disputará este sábado 15 de agosto en el Matute. Los blanquiazules saldrán con todo en busca de un triunfo que les permita escalar a la cima de la competición.

Los dos equipos vienen de empatar el pasado fin de semana, pero viven realidades muy distintas porque Alianza Lima se encuentra en la segunda posición, mientras que UTC se ubica en la penúltima casilla de la tabla.

Por la realidad de ambos equipos y la calidad de las plantillas, Alianza Lima es claro favorito para quedarse con los tres puntos.

Pronósticos: Alianza Lima vs UTC

Medio Tiempo / Tiempo Completo – 1.70 vía Stake

– vía Alianza Lima anota más de 2.5 goles – 2.02 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Alianza Lima vs UTC

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de las cuatro presentaciones de Alianza Lima.

Anotaron ambos equipos en los cuatro encuentros de los blanquiazules.

Los dirigidos por Pablo Guede anotaron más de 1.5 goles en tres de los cuatro duelos en el torneo.

UTC perdió sus dos compromisos fuera de casa en el Torneo Clausura.

Se anotaron más de 2.5 goles en las dos derrotas de los visitantes en el campeonato.

Análisis y estado de forma: Alianza Lima vs UTC

Alianza Lima se enfrenta a UTC en un duelo correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Los blanquiazules se encuentran en la segunda casilla de la tabla con 8 puntos, mientras que el equipo visitante se ubica en la decimoséptima posición con 2 unidades.

Los dirigidos por Pablo Guede vienen de igualar con Sport Boys (1-1) en la fecha pasada, pero ganaron sus dos presentaciones en casa frente a Sport Huancayo (2-1) y Alianza Atlético (3-1), por lo que intentarán extender esa racha en el Matute.

Por su parte, UTC igualó el pasado fin de semana con AD Tarma (1-1), pero perdió sus dos partidos como visitante ante Atlético Grau (3-1) y Cusco (4-1). Cabe mencionar que suma 14 duelos consecutivos sin ganar en Liga 1.

En el semestre pasado, Alianza Lima se quedó con el triunfo ante UTC (0-1). Además, los blanquiazules ganaron cuatro de los anteriores cinco duelos entre ambos. Se espera que la historia se repita.

Nuestra apuesta segura: dominio total

Por la actualidad de ambos equipos, y el fútbol que muestra Alianza Lima en casa, no extrañaría que los blanquiazules terminen arriba del marcador al final de ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en el último compromiso entre estos clubes en el Matute.

De igual forma, en sus dos derrotas UTC culminó abajo en el marcador al cierre de ambos periodos.

Apuesta de valor: goles de los blanquiazules

Ante las diferencias entre los planteles, y el mal momento de UTC, es probable que Alianza Lima anote más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en la última victoria de los blanquiazules frente a su afición.

Igualmente, UTC recibió más de 2.5 goles en sus dos derrotas del Torneo Clausura.

Comparativa de cuotas: Alianza Lima vs UTC

Alineaciones probables: Alianza Lima vs UTC