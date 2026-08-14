Aquí están los pronósticos Lens vs PSG para la Supercopa de Francia. El análisis se centra en el valor de las cuotas y las estadísticas clave para el partido.

El Lens y el Paris Saint-Germain se enfrentan por el Trophée des Champions, la Supercopa de Francia, este 16 de agosto en el Stade Bollaert-Delelis. El PSG llega como campeón de liga y de Europa, mientras que el Lens, ganador de la Copa de Francia, busca desafiar el dominio de su rival en este primer duelo oficial de la temporada.

Pronósticos del Lens vs PSG

Victoria del PSG – 1.72 vía Betano

Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles – 2.06 vía Betano

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Lens vs PSG

El PSG ha ganado los últimos ocho enfrentamientos directos contra el Lens, una racha que se remonta a enero de 2023.

La temporada pasada, el PSG se impuso en ambos encuentros de la Ligue 1 con un marcador de 2-0.

El PSG es el equipo más laureado en la historia del Trophée des Champions, con un récord de 14 títulos.

En cuatro de los últimos cinco duelos directos, el PSG ha conseguido la victoria sin conceder ningún gol.

Análisis y estado de forma: Lens vs PSG

El Paris Saint-Germain inicia la temporada con un ritmo competitivo ya establecido, tras haber levantado la Supercopa de la UEFA contra el Aston Villa. El equipo de Luis Enrique, que dominó la Ligue 1 y la Champions League la campaña anterior, mantiene una estructura sólida y un historial reciente casi perfecto en finales, lo que justifica su favoritismo. A pesar de algunos cambios en la plantilla, la maquinaria parisina sigue siendo la más potente del fútbol francés.

Por su parte, el Lens se consolidó como el principal competidor del PSG en Francia, finalizando segundo en la liga y alzándose con la Copa de Francia. Sin embargo, afrontan este partido con un nuevo entrenador, Dino Toppmöller, y una lista considerable de bajas por lesión. Si bien juegan en casa, este será su primer partido oficial de la temporada, lo que representa una desventaja en cuanto a rodaje frente a un PSG que ya ha disputado un título.

Nuestra apuesta segura: Victoria del PSG

El historial reciente entre ambos clubes es un factor determinante. El PSG no solo ha ganado los últimos ocho partidos contra el Lens, sino que lo ha hecho con una autoridad defensiva notable. La superioridad de la plantilla parisina y su experiencia en partidos decisivos respaldan la lógica de una victoria visitante. Aunque el Lens es un rival competitivo, el estado de forma y la dinámica actual inclinan la balanza a favor del equipo de Luis Enrique. Las cuotas Lens vs PSG reflejan esta superioridad.

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

A pesar del dominio del PSG, el potencial ofensivo del Lens no debe subestimarse. La temporada pasada fueron el segundo equipo más goleador de la Ligue 1. Además, el PSG mostró ciertas vulnerabilidades defensivas en su partido contra el Aston Villa, algo que un ataque como el del Lens podría explotar. Estadísticamente, 10 de los últimos 15 enfrentamientos directos han visto goles de ambos lados. Al ser un partido de inicio de temporada, es posible que las defensas no estén en su nivel óptimo, lo que abre una oportunidad para este mercado.

Comparativa de cuotas Lens vs PSG

Alineaciones probables Lens vs PSG