Universitario visita al FC Cajamarca en partido correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, que se disputará este domingo 16 de agosto en el Estadio Héroes San Ramón. Los cremas aparecen como favoritos, pero los locales vienen de conseguir su primer triunfo del campeonato y quieren mostrar su mejor versión.

La U se ubica en la octava casilla de la clasificación con 7 puntos, mientras que el FC Cajamarca se ubica en la decimotercera posición con 4 unidades. En el pasado torneo los cremas se quedaron con el triunfo y se espera que la historia se repita.

Pronósticos FC Cajamarca vs Universitario

Ambos equipos anotan – 1.91 vía Betano

– vía Más de 2.5 goles – 2.02 vía Betano

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Puntos claves para el partido FC Cajamarca vs Universitario

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de las cuatro presentaciones del FC Cajamarca.

Anotaron ambos equipos en tres partidos del equipo local.

Los dirigidos por Celso Ayala tienen un empate y una derrota en casa.

Se marcaron más de 2.5 goles en dos encuentros de la U.

Los dirigidos por Héctor Cuper ganaron dos de sus cuatro compromisos.

Análisis y estado de forma: FC Cajamarca vs Universitario

FC Cajamarca se verá las caras con Universitario en compromiso de la quinta jornada del Torneo Clausura. Los cremas quieren volver al triunfo, pero al frente estará un equipo que viene de conseguir su primera victoria el pasado fin de semana.

Los locales vencieron al Melgar (2-4) en la jornada pasada. Además, en sus duelos en casa los dirigidos por Celso Ayala empataron con Juan Pablo II (2-2) y cayeron con Sport Huancayo (0-2). Se encuentran en la decimotercera posición con 4 puntos.

Por su lado, Universitario empató en la jornada anterior con Sporting Cristal (1-1) y perdió su último duelo fuera de casa ante Cienciano (2-0). Los dirigidos por Héctor Cuper se ubican en la séptima casilla con 7 puntos, a solo dos de la cima.

Ante el nivel de ambos equipos no hay duda que Universitario es el equipo favorito. Además, se espera un compromiso con varios goles.

Nuestra apuesta segura: Goles de ambos equipos

Por los antecedentes más recientes es probable que anoten ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en nueve de las últimas diez presentaciones del FC Cajamarca, donde se incluyen tres de sus cuatro partidos en el Torneo Clausura.

Asimismo, también anotaron ambos equipos en tres de los cuatro duelos más recientes de los cremas.

Apuesta de valor: Más de 2.5 goles

Ante el poderío ofensivo de ambos equipos no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Esto se dio en cuatro de los anteriores cinco compromisos del FC Cajamarca. Igualmente, ese pronóstico se cumplió en las dos victorias de Universitario en el campeonato.

Comparativa de cuotas FC Cajamarca vs Universitario

Alineaciones probables FC Cajamarca vs Universitario