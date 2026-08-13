Rosario Central se enfrenta al Corinthians en duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este encuentro se jugará este jueves 13 de agosto en el Estadio Gigantes de Arroyito.

Los dos equipos llegan con dos triunfos consecutivos en sus respectivos torneos locales, aunque el cuadro visitante tiene una sola derrota en sus ocho encuentros más recientes. Los argentinos aparecen como claros favoritos, pero se espera un compromiso parejo por el nivel de ambas plantillas.

Pronósticos Rosario Central vs Corinthians

Más de 8.5 córners – 1.60 vía Betano

Ambos equipos anotan – 2.22 vía Betano

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Puntos clave para el partido de Rosario Central vs Corinthians

Se marcaron más de 2.5 goles en tres de los últimos cinco partidos de Rosario Central.

El equipo argentino no recibió goles en dos de sus anteriores tres presentaciones.

Rosario Central ganó sus últimos dos encuentros como local en fase de grupos.

Se marcaron menos de 2.5 goles en cuatro de los anteriores cinco partidos del Corinthians.

Corinthians terminó con balance de un triunfo y dos empates fuera de casa en la fase de grupos.

Análisis y estado de forma: Rosario Central vs Corinthians

Rosario Central y Corinthians se verán las caras en un atractivo duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los argentinos intentarán tomar ventaja, mientras que el Timão buscará un buen resultado que le permita buscar la clasificación en la vuelta.

Los dirigidos por Jorge Almirón vienen de vencer a River Plate (0-1) y Aldosivi (2-1) en la Liga Profesional de Argentina. Además, en la fase de grupos se ubicaron en la segunda casilla de la clasificación con 13 unidades y una sola derrota.

Por su lado, Corinthians llega con dos triunfos consecutivos frente a Bragantino (0-2) en el Brasileirao e Internacional (2-1) por Copa de Brasil. En fase de grupos terminaron líderes del Grupo E con 11 unidades.

Ante el nivel y la actualidad de ambos equipos se espera un compromiso parejo y con muchas ocasiones de gol. En las apuestas, Rosario Central aparece como favorito por el fútbol que suelen mostrar frente a su afición.

Más de 8.5 córners

Por el estilo de juego que tiene Rosario Central, y las características de la cancha, es probable que se cobren más de 8.5 córners. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de los cinco duelos más recientes del cuadro canalla. Además, eso se dio en dos de sus tres presentaciones en fase de grupos.

También, se debe mencionar que en los dos duelos más recientes del Corinthians se superó esa cantidad de córners.

Ambos equipos marcan

Ante las características del partido, y el poderío ofensivo de ambos equipos no extrañaría que el partido termine sin valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en dos de las cuatro presentaciones más recientes de los argentinos.

Igualmente, ambos equipos marcaron en siete de los últimos nueve compromisos de Corinthians fuera de casa.

Cuotas: Rosario Central vs Corinthians

Alineaciones probables: Rosario Central vs Corinthians