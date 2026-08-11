Cienciano se enfrenta al Botafogo en duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará este jueves 13 de agosto en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los locales no viven un buen momento y reciben a un cuadro brasileño que tiene cuatro duelos al hilo sin perder.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo perdieron tres de sus cuatro compromisos más recientes, pero vienen de ganar sus anteriores dos duelos en casa. Por ende, intentarán mostrar su fortaleza en la altura para tomar ventaja en la serie.

Por su lado, Botafogo llega con dos empates en sus dos partidos más recientes. Los brasileños buscarán mostrar su mejor versión para sacar un resultado que les permite llegar con tranquilidad a la vuelta.

Por las características del partido, y de la cancha el equipo local, es claro favorito para quedarse con el triunfo.

Pronósticos: Cienciano vs Botafogo

Cienciano anota el primer gol – 1.77 vía Stake

Más de 2.5 goles. 1.95 vía Stake

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Puntos clave para el partido de Cienciano vs Botafogo

En cinco de los últimos seis partidos del Cienciano en casa se anotaron más de 2.5 goles.

Cienciano no recibió goles en sus dos victorias más recientes.

Los dirigidos por Melgarejo perdieron tres de sus últimas cuatro presentaciones.

Anotaron ambos equipos en tres de los anteriores cinco duelos del Botafogo.

Los brasileños solo tienen dos derrotas en sus diez partidos más recientes fuera de casa.

Análisis y estado de forma: Cienciano vs Botafogo

Cienciano se medirá al Botafogo en el primer duelo frente al Botafogo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los peruanos llegan como favoritos porque se juega en la altura, pero el equipo brasileño intentará mostrar su mejor versión para rescatar un buen resultado.

Los dirigidos por Horacio Melgarejo superaron en la fase anterior al Lanús con una goleada en el segundo partido (4-0). Además, vienen de caer ante Alianza Atlético (1-0) en la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

Cabe mencionar que Cienciano tiene dos triunfos al hilo en casa sin recibir goles ante Lanús y Universitario (2-0) por el torneo local. El Papá buscará volver a mostrar todo su poderío en casa aprovechando la altura.

Por su parte, Botafogo empató el fin de semana con Fluminense (1-1) en el Brasileirao y derrotó al Cruzeiro (0-1) en su última presentación como visitante. Mientras que en fase de grupos culminaron invictos en la cima del Grupo E.

Al jugar en la altura, Cienciano es favorito, pero se espera un partido intenso, parejo y con varios goles.

Primer gol de los locales

Es probable que Cienciano anote el primer gol del compromiso por las características de la cancha, el estilo de ambos equipos y los antecedentes más recientes. Ese pronóstico se cumplió en sus últimos tres compromisos frente a su afición.

De igual forma, esto dio en sus tres encuentros en la altura por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. También se debe mencionar que Botafogo recibió el primer gol en la anterior presentación como visitante en el campeonato.

Duelo con varios goles

Por el poderío de ambos equipos, no extrañaría que se anoten más de 2.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en cinco de las últimas seis presentaciones de Cienciano frente a su afición. Asimismo, se superó esa cantidad de goles en cinco de los seis compromisos del Botafogo en la fase de grupos del torneo.

Cuotas: Cienciano vs Botafogo

Alineaciones probables: Cienciano vs Botafogo