Sporting Cristal se enfrentará al Sport Huancayo en duelo de la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, que se disputará este domingo 16 de agosto en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos vienen de empatar el pasado fin de semana suman la misma cantidad de puntos (7).

Los celestes aparecen como favoritos para este enfrentamiento, pero se espera un partido parejo e intenso por el fútbol que han mostrado ambos equipos en el semestre. Cabe mencionar que Sporting Cristal no ha perdido frente a su afición.

En el torneo anterior, Sport Huancayo se quedó con la victoria ante Sporting Cristal (2-1), pero los celestes ganaron los últimos dos enfrentamientos en casa.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Sport Huancayo

No anotan ambos equipos – 1.95 vía Stake

vía Menos de 2.5 goles – 2.15 vía Stake

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Puntos claves para el partido de Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Se anotaron menos de 2.5 goles en siete de los últimos ocho partidos de los celestes.

Sporting Cristal no recibió goles en sus dos triunfos como local.

Anotaron ambos equipos en dos de los cuatro duelos de los locales.

Se marcaron menos de 2.5 goles en los últimos tres compromisos de los visitantes.

Sport Huancayo tiene una sola derrota en sus ocho encuentros más recientes.

Análisis y estado de forma: Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Sporting Cristal y Sport Huancayo se enfrentan en un interesante partido de la quinta jornada del Torneo Clausura. Los dos equipos llegan con el mismo récord a este enfrentamiento, aunque los visitantes tienen un gol más en el diferencial.

Los celestes se encuentran en la cuarta posición con siete puntos, los mismos que suma Sport Huancayo. Ambos equipos vienen de igualar el pasado fin de semana en sus presentaciones de la cuarta fecha.

Sporting Cristal viene de igualar con Universitario (1-1), pero ganó sus dos duelos en casa ante Deportivo Garcilaso (1-0) y Juan Pablo II (2-0). Por su parte, Sport Huancayo empató con Los Chankas (1-1) en su último partido, pero superó al FC Cajamarca (0-2) en su anterior choque fuera de casa.

Cabe mencionar que, en el torneo pasado, Sport Huancayo se quedó con el triunfo (2-1), pero en esta ocasión Sporting Cristal es favorito.

Nuestra apuesta segura: no anotan ambos equipos

Por los últimos partidos, no extrañaría que el partido termine con una valla invicta. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las anteriores seis presentaciones de Sporting Cristal entre todas las competiciones.

Asimismo, esto se dio en dos de los últimos tres duelos del Sport Huancayo. Esto también se dio en tres de los pasados cinco enfrentamientos entre ambos.

Apuesta de valor: menos de 2.5 goles

En ocho de los últimos diez partidos de Sporting Cristal se anotaron menos de 2.5 goles, donde se incluyen los tres duelos más recientes de los celestes entre Liga 1 y Copa Sudamericana. Ese pronóstico también se cumplió en los anteriores tres encuentros de Sport Huancayo.

Comparativa de cuotas: Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Alineaciones probables: Sporting Cristal vs Sport Huancayo