El Mundial 2026 presenta un enfrentamiento crucial en el Grupo E este sábado 20 en el BMO Field. Tanto Alemania como Costa de Marfil llegan con tres puntos tras sus victorias iniciales y buscan una victoria que prácticamente asegure su clasificación a la siguiente fase.

Pronósticos del Alemania vs Costa de Marfil

Victoria de Alemania – 1.57 vía Stake

Alemania gana y marca menos de 4.5 goles – 1.86 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Alemania vs Costa de Marfil

Alemania marcó más de 1.5 goles en nueve de sus últimos 10 partidos y generó 4.22 Goles Esperados (xG) en su debut.

Costa de Marfil se clasificó para el torneo sin recibir un solo gol en 10 encuentros y mantuvo su portería a cero contra Ecuador.

El equipo alemán promedia 21.17 remates por partido en sus últimos seis compromisos oficiales.

Kai Havertz, quien anotó un doblete en el primer partido, es el delantero principal y máximo goleador de la plantilla alemana.

Análisis y estado de forma: Alemania vs Costa de Marfil

Alemania llega con un impulso anímico formidable tras su contundente victoria por 7-1 sobre Curazao, lo que representa el marcador más abultado del torneo hasta la fecha. El equipo de Julian Nagelsmann demostró una capacidad ofensiva excepcional, dominando la posesión y creando numerosas oportunidades de gol. Este resultado los posiciona como líderes del grupo por diferencia de goles y reafirma su estatus de favoritos.

Por su parte, Costa de Marfil también aseguró tres puntos en su primer encuentro, aunque con un trabajado triunfo por 1-0 sobre Ecuador. El equipo africano basó su éxito en una estructura defensiva sólida, la misma que le permitió no recibir goles durante toda la fase clasificatoria. Sin embargo, su victoria tuvo un componente de suerte, ya que Ecuador estrelló el balón en los postes en tres ocasiones, lo que sugiere que su defensa podría ser vulnerable ante un ataque más clínico como el alemán.

Nuestra apuesta segura: victoria de Alemania

El rendimiento de Alemania en su debut justifica su favoritismo en el mercado 1×2. La fluidez y creatividad de jugadores como Jamal Musiala y Florian Wirtz fue incontrolable para su primer rival. Aunque Costa de Marfil representa un desafío defensivo mayor, la lógica indica que el sistema táctico y la superioridad técnica de Alemania deberían prevalecer. Se espera que controlen el partido y generen las ocasiones necesarias para asegurar el resultado.

Apuesta de valor: Alemania gana y marca menos de 4.5 goles

Si bien la goleada inicial de Alemania fue impresionante, es poco probable que se repita. La primera jornada del torneo mostró una tendencia general hacia partidos con marcadores más ajustados. Dado que ambos equipos suman tres puntos, es previsible un planteamiento más estratégico y cauteloso para no comprometer la clasificación. Este contexto reduce la probabilidad de otro festival de goles, por lo que una victoria alemana dentro de un marcador más contenido representa una cuota de valor considerable.

Comparativa de cuotas: Alemania vs Costa de Marfil

Alineaciones probables: Alemania vs Costa de Marfil