Análisis y pronósticos para el Alemania vs Paraguay. Este partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se perfila como un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos.

Alemania y Paraguay se enfrentan en la primera ronda de eliminación directa del Mundial el lunes 29 en Filadelfia. Los pronósticos para el Alemania vs Paraguay favorecen claramente al equipo europeo, que busca imponer su superioridad ofensiva frente a un rival que ha mostrado debilidades defensivas.

Pronósticos del Alemania vs Paraguay

Clasificación de Alemania – 1.13 vía Stake

Hándicap asiático Alemania -1.25 – 1.80 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Puntos clave para el partido Alemania vs Paraguay

Alemania marcó 10 goles en el torneo, con un registro de Goles Esperados (xG) de 6.76 y 22 remates a puerta.

Paraguay es uno de los equipos con menor producción ofensiva, habiendo anotado solo dos goles con un xG de 1.10.

La defensa paraguaya ha sido vulnerable, permitiendo 60 remates de sus rivales y acumulando 4.14 Goles Esperados en Contra (xGA).

En 10 de sus últimos 12 partidos, Alemania ha marcado más de 1.5 goles.

Análisis y estado de forma: Alemania vs Paraguay

Alemania llega a esta fase tras una derrota sin consecuencias ante Ecuador, ya que tenía asegurado el primer puesto del grupo. Dicho resultado puso fin a una racha de 11 victorias consecutivas, pero se espera que el equipo de Julian Nagelsmann recupere su nivel competitivo en esta instancia decisiva. Su ataque ha sido uno de los más efectivos de la competición, lo que justifica su favoritismo en las cuotas Alemania vs Paraguay.

Por su parte, Paraguay avanzó como uno de los mejores terceros, apoyándose más en la resiliencia que en el juego ofensivo. Su clasificación se consolidó con una victoria por la mínima ante Turquía y un empate táctico contra Australia. Sin embargo, su bajo volumen de creación de oportunidades (1.10 xG en tres partidos) y su fragilidad defensiva (4.14 xGA) plantean un escenario complejo frente a una potencia como Alemania.

Nuestra apuesta segura: clasificación de Alemania

La clasificación de Alemania se presenta como la opción más lógica para este encuentro. La derrota ante Ecuador en la fase de grupos fue en un partido sin trascendencia, y se espera un rendimiento muy superior en la fase eliminatoria. La potencia ofensiva alemana, que ha generado un xG de 6.76, contrasta fuertemente con la limitada capacidad de ataque de Paraguay (1.10 xG). Además, la defensa paraguaya ha concedido un alto volumen de oportunidades, lo que favorece a un equipo con la precisión y calidad de Alemania para asegurar su pase a la siguiente ronda.

Apuesta de valor: hándicap asiático Alemania -1.25

Esta selección encuentra su valor en la notable diferencia de rendimiento entre ambos equipos. Alemania no solo ha sido uno de los equipos más goleadores del torneo, sino que también lidera en remates a puerta. Se enfrenta a una de las defensas más permisivas, que ha concedido 60 remates en tres partidos. La eficiencia alemana, con casi un 19% de conversión de sus intentos, sugiere que pueden explotar estas vulnerabilidades. Por tanto, una victoria por un margen de dos o más goles es un resultado probable, lo que otorga valor a la cuota del hándicap asiático -1.75.

Comparativa de cuotas: Alemania vs Paraguay

Alineaciones probables: Alemania vs Paraguay